GÖZTEPE'NİN PENALTI İSYANI!

Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar'a müdahalede bulundu. Sarı-Kırmızılılar bu pozisyonda penaltı bekledi... Ancak karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan pozisyonu devam ettirdi.

OKTAY DERELİOĞLU İLE MAÇIN RÖNTGENİ

Galibiyetin baş mimarı kaleci Ersin

BEŞİKTAŞ yine kazanmasını bildi. Oyunun mutlak hakimi Beşiktaş'tı... İstatistiklere baktığınız zaman bunu görebiliyorsunuz. Göztepe ilk yarıyı doğru strateji ile önde bitirdi. Ljajic'in ikinci yarıya başlaması doğru karardı. Ghezzal'ın sahada kalması gerekiyordu. Neden çıktığını anlayamıyorum. Gökhan Töre'nin 2. golde müthiş asisti vardı. Maçın kırılma anı Ndiaye'nin Ersin ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamamasıydı. Beşiktaş hak ettiği bir galibiyet aldı... Daha cesur oynayabilirdi Göztepe... Aynı oyunu Erzurum da oynadı Beşiktaş'a karşı... Beşiktaş'a karşı daha cesur oynamalı takımlar...