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    • Spor
    • 25.01.2021 Gazete
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    Kartal, ’yi yıktı: Lider kritik bir engeli daha aştı

    'in 21. haftasında lider , sahasında 'yi 2-1 mağlup etti. Kara Kartal'a galibiyeti getiren golleri ve kaydederken Göztepe'nin tek sayısı Tripic'ten geldi.

    Şampiyonluğa göz koydu

    Beşiktaş Göztepe'yi geriye düştüğü maçta 2-1 yendi... 15'te Aboubakar'ın kafa vuruşu direğin dibinden dışarı çıktı. 32'de Aboubakar topu ağlarla buluşturdu. Ancak VAR kararı sonrası Beşiktaş'ın golü iptal edildi. Hakem Aboubakar'ın ofsaytta olduğuna hükmetti.

    İĞNE DELİĞİNDEN GEÇİRDİ!
    39'da Zulj'un şutu kaleci Ersin'den döndü. Dönen topu Tripic tamamladı: 0-1... 47'de ceza alanı sol çaprazında topu alan Adem Ljajic, dar açıdan çok iyi vurdu: 1-1.

    ERSİN KALESİNDE DEVLEŞTİ
    54'te Halil Akbunar'ın şutunu kaleci Ersin mükemmel çıkardı. 60'ta Ndiaye, Ersin ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. Ersin, Ndiaye'ye izin vermedi.

        N'KOUDOU DİREĞE TAKILDI
        77'de Gökhan Töre'nin ortasına Aboubakar kafayla dokundu Kartal öne geçti: 2-1... 89'da N'Koudou'nun şutunda top direkten döndü. 90+3'te Mihojevic'in kafası direği yaladı.

        YALÇIN: FORVET İSTİYORUM
        Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Mümkün olması halinde forvet transferi yapmak istiyoruz. Ancak bu benim karar vereceğim konu değil, yönetimin karar vereceği bir konu. Ben isteklerimi söyledim" ifadelerini kullandı.

        GÖZTEPE'NİN PENALTI İSYANI!
        Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar'a müdahalede bulundu. Sarı-Kırmızılılar bu pozisyonda penaltı bekledi... Ancak karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan pozisyonu devam ettirdi.

        OKTAY DERELİOĞLU İLE MAÇIN RÖNTGENİ
        Galibiyetin baş mimarı kaleci Ersin
        BEŞİKTAŞ yine kazanmasını bildi. Oyunun mutlak hakimi Beşiktaş'tı... İstatistiklere baktığınız zaman bunu görebiliyorsunuz. Göztepe ilk yarıyı doğru strateji ile önde bitirdi. Ljajic'in ikinci yarıya başlaması doğru karardı. Ghezzal'ın sahada kalması gerekiyordu. Neden çıktığını anlayamıyorum. Gökhan Töre'nin 2. golde müthiş asisti vardı. Maçın kırılma anı Ndiaye'nin Ersin ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamamasıydı. Beşiktaş hak ettiği bir galibiyet aldı... Daha cesur oynayabilirdi Göztepe... Aynı oyunu Erzurum da oynadı Beşiktaş'a karşı... Beşiktaş'a karşı daha cesur oynamalı takımlar...
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        Haberler Spor Kartal, Göztepe’yi yıktı: Lider kritik bir engeli daha aştı