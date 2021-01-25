Beşiktaş Göztepe'yi geriye düştüğü maçta 2-1 yendi... 15'te Aboubakar'ın kafa vuruşu direğin dibinden dışarı çıktı. 32'de Aboubakar topu ağlarla buluşturdu. Ancak VAR kararı sonrası Beşiktaş'ın golü iptal edildi. Hakem Aboubakar'ın ofsaytta olduğuna hükmetti.
İĞNE DELİĞİNDEN GEÇİRDİ!
39'da Zulj'un şutu kaleci Ersin'den döndü. Dönen topu Tripic tamamladı: 0-1... 47'de ceza alanı sol çaprazında topu alan Adem Ljajic, dar açıdan çok iyi vurdu: 1-1.
ERSİN KALESİNDE DEVLEŞTİ
54'te Halil Akbunar'ın şutunu kaleci Ersin mükemmel çıkardı. 60'ta Ndiaye, Ersin ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. Ersin, Ndiaye'ye izin vermedi.