



SASSUOLO'YA KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

Sassuolo'ya kiralama teklifi yapan Sarı-Kırmızılılar pazarlıklarda son aşamaya geldi. İtalyan kulübünün kiralama önerisini kabul ettiği ancak satın alma opsiyonu ve kiralama bedeli gibi konularda henüz anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.