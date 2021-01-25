Transferde çok hareketli saatler yaşayan Galatasaray, Fatih Terim'in gözdelerinden Kaan Ayhan'ı bitirme yolunda önemli bir adım attı.
Sarı-Kırmızılılar, Serie A ekibi Sassuolo'da forma giyen milli futbolcumuzla büyük oranda anlaşma sağladı.
SASSUOLO'YA KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI
Sassuolo'ya kiralama teklifi yapan Sarı-Kırmızılılar pazarlıklarda son aşamaya geldi. İtalyan kulübünün kiralama önerisini kabul ettiği ancak satın alma opsiyonu ve kiralama bedeli gibi konularda henüz anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.