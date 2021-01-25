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    • 25.01.2021 20:27
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    transferinde kritik viraj! büyük oranda anlaşma sağladı

    , teknik direktör 'in gözdesi 'ın transferini bitirme yolunda kritik viraja geride bıraktı. ’ya kiralama teklifi yapan Sarı-kırmızılı ekip, milli futbolcu ile de büyük oranda anlaşma sağladı. İşte Kaan Ayhan transferinin merak edilen tüm detayları...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kaan Ayhan’da sıcak saatler

    Transferde çok hareketli saatler yaşayan Galatasaray, Fatih Terim'in gözdelerinden Kaan Ayhan'ı bitirme yolunda önemli bir adım attı.



    Sarı-Kırmızılılar, Serie A ekibi Sassuolo'da forma giyen milli futbolcumuzla büyük oranda anlaşma sağladı.



    SASSUOLO'YA KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI
    Sassuolo'ya kiralama teklifi yapan Sarı-Kırmızılılar pazarlıklarda son aşamaya geldi. İtalyan kulübünün kiralama önerisini kabul ettiği ancak satın alma opsiyonu ve kiralama bedeli gibi konularda henüz anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.



        KAAN AYHAN KULÜBÜNDEN KOLAYLIK İSTEDİ
        Kaan Ayhan'ın da Çizme kulübünün yetkilileri ile görüşerek transferinde kolaylık istediği belirlendi.



        Yıldız futbolcu sezon başında uzun bir süre Galatasaray'ın gündeminde yer almış ancak Sarı-Kırmızılı yönetim kaynak yaratamayınca Alman ekibi Düsseldorf'tan Sassuolo'ya transfer olmuştu.

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        Haberler Spor Kaan Ayhan transferinde kritik viraj! Galatasaray büyük oranda anlaşma sağladı