



M. UNITED FORMASI İLE 5 GOL

Ighalo'nun yeniden Çin'e dönmek istemediği ve kendisine Avrupa'dan takım bulması için menajerine talimat verdiği öğrenildi. Şu anda piyasada değeri 4 milyon Euro olan tecrübeli yıldız, Manchester United formasıyla 23 maça çıktı ve 5 gol attı.