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    • 25.01.2021 20:49
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    'ın forveti Odion Ighalo , ve 'a önerildi!

    , ve ara transferde forvet takviyesi için çalışmalarını sürdürürken flaş bir isim gündeme geldi.  ’ta kiralık olarak forma giyen Nijeryalı golcü Odion Ighalo, menajeri tarafından 3 büyük kulübe teklif edildi. Peki, Galatasaray, ve Beşiktaş'a önerilen Ighalo kimdir? Merak edilen tüm detayları sizler için derledik...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İşte 3 büyüklere teklif edilen golcü

    İngiliz devi Manchester United'ta kiralık olarak forma giyen Odion Ighalo'nun menajeri tarafından 3 büyük kulübe de teklif edildiği belirlendi. Bonservisi Çin kulübü Shanghai Shenhua'da olan 31 yaşındaki Nijeryalı golcünün kiralık sözleşmesi 31 Ocak'ta sona erecek.



    M. UNITED FORMASI İLE 5 GOL
    Ighalo'nun yeniden Çin'e dönmek istemediği ve kendisine Avrupa'dan takım bulması için menajerine talimat verdiği öğrenildi. Şu anda piyasada değeri 4 milyon Euro olan tecrübeli yıldız, Manchester United formasıyla 23 maça çıktı ve 5 gol attı.



    23 MİLYON EURO'YA ÇİN'E GİTMİŞTİ
    Ighalo 2017 yılında Premier Lig kulübü Watford'tan Çin ekibi Yatai'ye 23.3 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. 3 büyüklerin Nijeryalı golcüyle ilgili bir girişim yapıp yapmayacağı merak konusu. Ighalo'nun Shanghai Shenhua ile sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek.



        İSİM: Odion Ighalo

        ÜLKE: Nijerya

        POZİSYON: Forvet



        YAŞ: 31

        BOY: 1.81

        OYNADIĞI TAKIMLAR: FK Lyn, Udinese, Granada, Cesena, Watford, CC Yatai, Shanghai Shenhua, Manchester United

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