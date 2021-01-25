İngiliz devi Manchester United'ta kiralık olarak forma giyen Odion Ighalo'nun menajeri tarafından 3 büyük kulübe de teklif edildiği belirlendi. Bonservisi Çin kulübü Shanghai Shenhua'da olan 31 yaşındaki Nijeryalı golcünün kiralık sözleşmesi 31 Ocak'ta sona erecek.
M. UNITED FORMASI İLE 5 GOL
Ighalo'nun yeniden Çin'e dönmek istemediği ve kendisine Avrupa'dan takım bulması için menajerine talimat verdiği öğrenildi. Şu anda piyasada değeri 4 milyon Euro olan tecrübeli yıldız, Manchester United formasıyla 23 maça çıktı ve 5 gol attı.
23 MİLYON EURO'YA ÇİN'E GİTMİŞTİ
Ighalo 2017 yılında Premier Lig kulübü Watford'tan Çin ekibi Yatai'ye 23.3 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. 3 büyüklerin Nijeryalı golcüyle ilgili bir girişim yapıp yapmayacağı merak konusu. Ighalo'nun Shanghai Shenhua ile sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek.