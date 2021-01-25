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    • Spor
    • 25.01.2021 Gazete
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    kötü zeminde 3 puanı son dakilarda kaptı

    'in 21. haftasında  deplasmanda spor'u 1-0 mağlup etti. 'a galibiyeti getiren golü 88. dakika kaydetti. Öte yandan Galatasaraylı maçın 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    Altın vuruş

    Galatasaray Yeni Malatya deplasmanında zor da olsa kazandı: 1-0... 23. dakikada Feghouli'nin savunmanın arkasına attığı topta Babel'in vuruşunda kaleci Abdulsamed başarılıydı. 27'de Galatasaray gole çok yaklaştı. Saracchi'nin ortasında Emre Kılınç'ın yakın mesafeden vuruşu direği yaladı.

    MUSLERA YİNE İZİN VERMEDİ
    35'te Adem'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. 36'da Emre Kılınç'ın kafa vuruşunu kaleci kontrol etti.

    HAFEZ İLE GOLE YAKLAŞTILAR
    59'da Malatyalı Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 62'de Yeni Malatyaspor'da Hafez'in frikiğinde meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

        BABEL'İN FÜZESİYLE 3 PUAN
        88'de Galatasaray golü buldu. Babel'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top kaleci Abdulsamed Damlu'nun solundan ağlarla buluştu: 0-1... Aslan kritik bir galibiyet elde etti.

        ÇOK ZOR BİR MAÇI KAZANDIK
        Galatasaray'da         savunmanın sağında görev yapan Martin Linnes, Malatya galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Çok zor bir maç oynadıklarını söyleyen Linnes, "Babel'in golü bizleri sevince boğdu. Maç boyunca zorlandık ama 3 puanı almayı başardık. Kendimi sürekli hazır tutmaya çalışıyorum. Görev aldığımda en iyisini yapmaya çalışıyorum" dedi.

        ASLAN DEVRE ARASINDA İDMAN YAPTI!
        Yeni Malatya-Galatasaray maçında ilginç bir görüntü yaşandı. Devre arasında soyunma odasından erken çıkan Galatasaray'ın 11'inde yer alan futbolcular yaklaşık 10 dakika ısınma ve koşu çalışması yaptı. Hakemin de sahaya gelmesiyle futbolcular 2. yarıya başladılar.

            TRANSFERLER İNŞALLAH DEVAM EDER!
            Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, ''Maç öncesi de söyledim, böyle bir sahada bizim gibi oyuna hükmetmek isteyen bir takım adına kolay olmayan bir maçtı'' diye konuştu. Transfer ile ilgili sorulan soruya cevap veren deneyimli teknik adam, ''Transferler inşallah devam eder. Yönetimimiz uğraşıyor, olursa olur, olmazsa yapacak bir şey yok'' dedi.

            TERİM'DEN KRİTİK HAMLE
            Karşılaşma golsüz devam ederken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim stoper Luyindama'yı oyuna aldı ve bir başka stoper Donk'u santrfor mevkine yerleştirdi. Bu hamle işe yaradı. Donk'un pasında Ryan Babel 3 puan getiren golü attı.

            FATİH TERİM: 5 HAMZAOĞLU: 0
            Fatih Terim, Süper Lig'de Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı takımlara rakip olduğu 5 maçı da kazandı. Bu sezon en fazla Süper Lig maçında kalesini gole kapatan takım Galatasaray... Sarı-Kırmızılılar tam 9 maçta rakiplerinden gol yemedi.


                SOFİANE FEGHOULİ YİNE SAKATLANDI
                Galatasaray, zorlu Malatya deplasmanında maçı kazandı ama Soffiane Feghouli'yi kaybetti! Daha önce Trabzonspor deplasmanında sakatlık yaşayan ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalan Cezayirli futbolcu yine arka adalesinden sakatlandı. İlk yarıda adalesi çekince kenara işaret yapan Feghouli'nin yerine Emre Kılınç oyuna dahil oldu. Soffiane Feghouli'nin sahalardan ne kadar uzak kalacağı bugün çekilecek MR'ın ardından kesinlik kazanacak.
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