TRANSFERLER İNŞALLAH DEVAM EDER!

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, ''Maç öncesi de söyledim, böyle bir sahada bizim gibi oyuna hükmetmek isteyen bir takım adına kolay olmayan bir maçtı'' diye konuştu. Transfer ile ilgili sorulan soruya cevap veren deneyimli teknik adam, ''Transferler inşallah devam eder. Yönetimimiz uğraşıyor, olursa olur, olmazsa yapacak bir şey yok'' dedi.