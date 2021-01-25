Galatasaray Yeni Malatya deplasmanında zor da olsa kazandı: 1-0... 23. dakikada Feghouli'nin savunmanın arkasına attığı topta Babel'in vuruşunda kaleci Abdulsamed başarılıydı. 27'de Galatasaray gole çok yaklaştı. Saracchi'nin ortasında Emre Kılınç'ın yakın mesafeden vuruşu direği yaladı.
MUSLERA YİNE İZİN VERMEDİ
35'te Adem'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. 36'da Emre Kılınç'ın kafa vuruşunu kaleci kontrol etti.
HAFEZ İLE GOLE YAKLAŞTILAR
59'da Malatyalı Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 62'de Yeni Malatyaspor'da Hafez'in frikiğinde meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.