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    • 22.01.2021 23:20
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    li yıldız ’a mı gidiyor? Görüşmeler sürüyor...

    Son dakika transfer haberleri... 'i kadrosuna katarak transfer dönemine damgasını vuran 'de hareketlilik sürüyor. ’un “Gönderilsin” dediği isimlerden birinin de son haftalarda formasını kaptıran Uruguaylı stoper olduğu ortaya çıktı. Lemos, tarafından ekibi Demir Grup ’a teklif edildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Fener'in yıldızı Sivas yolcusu

    Mesut Özil'i kadrosuna katarak transfer dönemine damgasını vuran Fenerbahçe'de hareketlilik sürüyor.

    Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncuları netleştirmeye başladı. Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Erol Bulut, gönderilecek listesini büyük oranda belirledi.

    YABANCI İLE DEVRE ARASINDA VEDALAŞILACAK
    Sezon başında transfer edilen yabancı oyuncuların bir kısmından beklenen verimi alamayan Fenerbahçe'de en az 4 yabancı ile devre arasında vedalaşılacağı öğrenildi.

    LEMOS YOLCU
    Erol Bulut'un "Gönderilsin" dediği isimlerden birinin de son haftalarda formasını kaptıran Uruguaylı stoper Mauricio Lemos olduğu ortaya çıktı.

        Serdar Aziz ve Marcell Tisserand'ın arkasında yedek bekleyen Lemos'un Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'a teklif edildi.

        Fenerbahçe've büyük umutlarla gelen Lemos'un ise şimdilik Sivasspor'a gitmeye sıcak bakmazken yönetim Uruguaylı stoperi Kırmızı-Beyazlılar'a imza atması konusunda ikna etmek için büyük bir çaba harcıyor.

        LEMOS KABUL ETMEZSE...
        Lemos'un Sivasspor'a gitmemeyi kabul etmemesi durumunda Avrupa'dan bir takıma kiralanması düşünülüyor.

        Fenerbahçe'nin sezon başında 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ile İspanya'nın Las Palmas takımından transfer ettiği 26 yaşındaki savunma oyuncusu, Sarı-Lacivertli forma ile bu sezon 9 maça çıktı. Gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
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        Haberler Spor Fenerbahçeli yıldız Mauricio Lemos Sivasspor’a mı gidiyor? Görüşmeler sürüyor...