Mesut Özil'i kadrosuna katarak transfer dönemine damgasını vuran Fenerbahçe'de hareketlilik sürüyor.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncuları netleştirmeye başladı. Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Erol Bulut, gönderilecek listesini büyük oranda belirledi.
YABANCI İLE DEVRE ARASINDA VEDALAŞILACAK
Sezon başında transfer edilen yabancı oyuncuların bir kısmından beklenen verimi alamayan Fenerbahçe'de en az 4 yabancı ile devre arasında vedalaşılacağı öğrenildi.
LEMOS YOLCU
Erol Bulut'un "Gönderilsin" dediği isimlerden birinin de son haftalarda formasını kaptıran Uruguaylı stoper Mauricio Lemos olduğu ortaya çıktı.