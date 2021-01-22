LEMOS KABUL ETMEZSE...

Lemos'un Sivasspor'a gitmemeyi kabul etmemesi durumunda Avrupa'dan bir takıma kiralanması düşünülüyor.

Fenerbahçe'nin sezon başında 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ile İspanya'nın Las Palmas takımından transfer ettiği 26 yaşındaki savunma oyuncusu, Sarı-Lacivertli forma ile bu sezon 9 maça çıktı. Gol ya da asist katkısı sağlayamadı.