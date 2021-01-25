Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı anlatım | Fenerbahçe MAÇI CANLI ANLATIM İZLE

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Ligde 5'te 5 yaparak zirveye yeniden ortak olan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kalmıştı.
Kanarya, Kayserispor'u yenerek zirve takibini sürdürmeyi planlıyor. Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, lider Beşiktaş'ın 5 puan arkasında 39 puanla ikinci sırada.
FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta
KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Attamah, Campanharo, Avramovski, Lennon, Henrique, Kanga.