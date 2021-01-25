Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı anlatım | Fenerbahçe MAÇI CANLI ANLATIM İZLE

MESUT ÖZİL DE KADIKÖY'DE OLACAK

Fenerbahçe'nin Arsenal'den kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Alman yıldız Mesut Özil, maçı tribünden izleyecek. Bir diğer yeni transfer Attila Szalai ise maça ilk 11'de başlayacak.

Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşma öncesi cezalı futbolcu bulunmuyor. Kayserispor'da Denis Alibec sakatlığı, Melih Okutan kart cezası nedeniyle görev yapamayacak.