Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.01.2021 17:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.01.2021 18:23
    ABONE OL

    Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı anlatım | Fenerbahçe MAÇI CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. İki takımda da hedef mutlak galibiyet. Fenerbahçe - Kayserispor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz. İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçına dair tüm detaylar...

    Fenerbahçe - Kayserispor | CANLI

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Ligde 5'te 5 yaparak zirveye yeniden ortak olan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

    Kanarya, Kayserispor'u yenerek zirve takibini sürdürmeyi planlıyor. Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, lider Beşiktaş'ın 5 puan arkasında 39 puanla ikinci sırada.



    FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

    KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Attamah, Campanharo, Avramovski, Lennon, Henrique, Kanga.



    FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        FENERBAHÇE'DE 3 FUTBOLCU EKSİK
        Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş, karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlığı devam eden Gökhan Gönül'ün de oynaması beklenmiyor.

        MESUT ÖZİL DE KADIKÖY'DE OLACAK
        Fenerbahçe'nin Arsenal'den kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Alman yıldız Mesut Özil, maçı tribünden izleyecek. Bir diğer yeni transfer Attila Szalai ise maça ilk 11'de başlayacak.

        Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşma öncesi cezalı futbolcu bulunmuyor. Kayserispor'da Denis Alibec sakatlığı, Melih Okutan kart cezası nedeniyle görev yapamayacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı anlatım | Fenerbahçe MAÇI CANLI ANLATIM İZLE