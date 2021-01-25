Büyükelçi Egemen Bağış Prag’da 7’de 7 yapan basketbolcuları kutladı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Prag'da Türk egemenliği. TOFAŞ, Öznur Kablo Fenerbahçe ve Birevim Elazığ İl Özel İdare takımları Prag'da oynadığı tüm maçları kazandı ve ülkemize büyük sevinç yaşattı.
Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, "Bu hafta Türkiye'den gelen 3 ayrı basketbol takımımızı Çek Cumhuriyeti'nde ağırladık. Toplamda 7 maç yaptılar ve her müsabaka sonrası sahadan zaferle çıktılar" dedi. Birevim Elazığ İl Özel İdare Başkanı Mustafa Alpay, Bağış'a desteklerinden dolayı teşekür etti.
ARSENAL MESUT'A TEŞEKKÜR ETTİ
Fenerbahçe dün Mesut Özil'i resmen açıklamasının ardından Arsenal'den açıklama geldi. Arsenal Sportif Direktörü Edu, "Mesut'a olağanüstü katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Kendisine ve ailesine bundan sonraki yaşamlarında mutluluklar dileriz" açıklamasını yaptı.
BRİGHT OSAYİ 6 GÜN KARANTINADA!
Fenerbahçe'nin son transferi Bright Osayi-Samuel'in İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Nijeryalı oyuncunun İstanbul'a iner inmez tıpkı Mesut Özil gibi karantinaya gireceği ve 6 gün boyunca çalışmalarını evden sürdüreceği öğrenildi.