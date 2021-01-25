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    • Spor
    • 25.01.2021 Gazete
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    Büyükelçi Egemen Bağış Prag’da 7’de 7 yapan basketbolcuları kutladı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Prag'da Türk egemenliği. , ve takımları Prag'da oynadığı tüm maçları kazandı ve ülkemize büyük sevinç yaşattı. Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, "Bu hafta Türkiye'den gelen 3 ayrı basketbol takımımızı 'nde ağırladık. Toplamda 7 maç yaptılar ve her müsabaka sonrası sahadan zaferle çıktılar" dedi. Birevim Elazığ İl Özel İdare Başkanı Mustafa Alpay, Bağış'a desteklerinden dolayı teşekür etti.

    Prag'da Türk egemenliği

    Prag'da Türk egemenliği. TOFAŞ, Öznur Kablo Fenerbahçe ve Birevim Elazığ İl Özel İdare takımları Prag'da oynadığı tüm maçları kazandı ve ülkemize büyük sevinç yaşattı.

    Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, "Bu hafta Türkiye'den gelen 3 ayrı basketbol takımımızı Çek Cumhuriyeti'nde ağırladık. Toplamda 7 maç yaptılar ve her müsabaka sonrası sahadan zaferle çıktılar" dedi. Birevim Elazığ İl Özel İdare Başkanı Mustafa Alpay, Bağış'a desteklerinden dolayı teşekür etti.

    ARSENAL MESUT'A TEŞEKKÜR ETTİ
    Fenerbahçe dün Mesut Özil'i resmen açıklamasının ardından Arsenal'den açıklama geldi. Arsenal Sportif Direktörü Edu, "Mesut'a olağanüstü katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Kendisine ve ailesine bundan sonraki yaşamlarında mutluluklar dileriz" açıklamasını yaptı.

    BRİGHT OSAYİ 6 GÜN KARANTINADA!
    Fenerbahçe'nin son transferi Bright Osayi-Samuel'in İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Nijeryalı oyuncunun İstanbul'a iner inmez tıpkı Mesut Özil gibi karantinaya gireceği ve 6 gün boyunca çalışmalarını evden sürdüreceği öğrenildi.

        FENERBAHÇE KAYSERİ'Yİ AĞIRLIYOR
        Süper Lig'in 21.         haftasının kapanış maçında F.Bahçe, 19.00'da Kayserispor'u konuk edecek. F.Bahçe, Kayseri'yi devirerek yeni bir seriye başlamayı hedefliyor. Maçı Alper Ulusoy yönetecek. İki takımda da eksikler dikkat çekiyor.

        TARAFTARDAN VİSCA ÇILGINLIĞI
        Trabzonspor taraftarı Başakşehir'den ayrılması gündemde olan Visca için kampanya başlattı. Taraftarlar Boşnak yıldızın transfer edilmesini istiyor.

        LİDER GİRESUN SON NEFESTE
        TFF 1. Lig'de lider Giresunspor evinde Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti. Yeni stadındaki ilk maçına çıkan Karadeniz ekibinde galibiyet golünü 88. dakikada Balde kaydetti. Sonuçlar: Ankara Keçiörengücü- Boluspor: 2-0, Tuzlaspor- Akhisarspor: 0-3, Samsunspor-Altay: 1-0.

            MOHAMED'İ BİTİRDİ!
            Galatasaray'ın Mısır'ın Zamalek takımının golcüsü Mostafa Mohamed'in transferini bitirdiği iddia edildi. Mısır medyası, Mostafa Mohamed'in Galatasaray ile 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzalayacağı, Sarı-Kırmızılılar'ın oyuncunun kulübü Zamalek'e 2 milyon dolar ödeyeceğini iddia etti. G.Saray'ın dışında yıldız golcüyü Fransız ekibi Saint Etienne de çok istiyordu. 23 yaşındaki golcünün 58 maçta 35 golü bulunuyor.

            KARAGÜMRÜK HOROZLANDI!
            Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 yendi. Karagümrük'e 3 puan getiren golleri 44'te Borini, 78'de Ndao attı. 88'de Diskerud'un golü ev sahibi Denizlispor'a puan için yetmedi.

            KONYA'DAN GOL SESİ GELMEDİ!
            Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor evinde konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta iki takımda az sayıdaki pozisyondan yararlanamadı.

                HATAY 90+6'DA YAKALADI
                Süper Lig'de Gaziantep FK evinde Hatay ile 1-1 berabere kaldı. 30'da Jefferson ile öne geçen Antep, 90+6'da yediği golle 1 puana razı oldu.

                FETHİYE BLD.: 86 FENERBAHÇE: 93
                ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe Beko deplasmanda Fethiye Bld.'yi 93-86 yendi. Petkim-Pınar Karşıyaka: 75-85, G.Antep-Bursaspor: 77- 70, Tofaş-Afyon: 83-85.

                TÜRK HAVA YOLLARI: 1 ECZACIBAŞI VİTRA: 3
                Voleybol Efeler Ligi: Arhavi-Afyon Bld.: 1-3, Spor Toto-İnegöl Bel.: 3-2, İstanbul BŞB.-Halkbank: 0-3, Altekma-Solhan: 3-1, Bursa BŞB.-Z. Bankkart: 0-3, Sorgun- Galatasaray: 2-3. Kadınlar: THY-Eczacıbaşı: 1-3.
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                Haberler Spor Büyükelçi Egemen Bağış Prag’da 7’de 7 yapan basketbolcuları kutladı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)