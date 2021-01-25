Büyükelçi Egemen Bağış Prag’da 7’de 7 yapan basketbolcuları kutladı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Prag'da Türk egemenliği. TOFAŞ, Öznur Kablo Fenerbahçe ve Birevim Elazığ İl Özel İdare takımları Prag'da oynadığı tüm maçları kazandı ve ülkemize büyük sevinç yaşattı.

Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, "Bu hafta Türkiye'den gelen 3 ayrı basketbol takımımızı Çek Cumhuriyeti'nde ağırladık. Toplamda 7 maç yaptılar ve her müsabaka sonrası sahadan zaferle çıktılar" dedi. Birevim Elazığ İl Özel İdare Başkanı Mustafa Alpay, Bağış'a desteklerinden dolayı teşekür etti.