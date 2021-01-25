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    • Spor
    • 25.01.2021 Gazete
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    'ta Hulk için geri sayım: Her an müjdeli bir haber gelebilir

    santrfor takviyesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-Beyazlıların gündeminde bir numarada yer alan Hulk ile yapılan yoğun görüşmelerde aradaki farkın kapatılmaya çalışıldığı kaydedildi. Beşiktaş’tan 1.5 sezon için 4.5 milyon Euro isteyen oyuncuya kendi teklifini ilettmişti.

    Hulk için geri sayım

    santrfor takviyesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-Beyazlıların gündeminde bir numarada yer alan Hulk ile yapılan yoğun görüşmelerde aradaki farkın kapatılmaya çalışıldığı kaydedildi. Beşiktaş'tan 1.5 sezon için 4.5 milyon Euro isteyen oyuncuya kendi teklifini ilettmişti.

    HULK KARARINI AÇIKLAYACAK


    Bu sezon 1, gelecek sezon da 2 milyon Euro teklif eden yönetim farkı bonuslarla kapatmak istiyor. Şampiyonluk, Avrupa'ya katılım, ve maç başı bonuslarıyla geniş bir sözleşme önerdi. Hulk'tan kısa süre içinde cevap bekleniyor.

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    Haberler Spor Beşiktaş'ta Hulk için geri sayım: Her an müjdeli bir haber gelebilir