Süper Lig'de 21. hafta heyecanı devam ediyor. Saat 16:00'da başlayacak olan maçta Yeni Malatyspor evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Yeni Malatyspor'da Adem Büyük ve Umut Bulut eski takımları Galatasaray'a karşı forma giymesi bekleniyor.

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Arda, Babel

Yeni Malatyaspor(muhtemel): Abdulsamed Damlu, Wallace, Hadebe, Hafez, Chabake, Zeki, Acquah, Ndayıshımıye, Umut, Kubilay, Adem

Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ı konuk ettiği üç maçı da kaybetmedi (2G 1B).

YENİ MALATYASPOR'DA BÜYÜK KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

Her sezon değişen kadrolara örnek olarak geçen sezon Malatyaspor'un Galatasaray'a karşı 20 kişilik maç kadrosunda olan oyunculardan sadece 5'i bu sene takımda yer alıyor. Acquah, Hadebe, Erkan Kaş, Ahmet, Fofana...

2 TAKIM ARASINDAKİ SON 5 MAÇIN SONUCU

12/01/21 - Yeni Malatyaspor 1-1 Galatasaray TÜK

16/02/20 - Galatasaray 1-0 Yeni Malatyaspor TSL

22/09/19 - Yeni Malatyaspor 1-1 Galatasaray TSL

25/04/19 - Yeni Malatyaspor 2-5 Galatasaray TÜK

06/04/19 - Galatasaray 3-0 Yeni Malatyaspor TSL

Yeni Malatyaspor ile oynadığı son Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, rakibini ilk kez üst üste iki kere yenmek için sahaya çıkıyor.

Bu sezon evinde tek yenilgi alan Yeni Malatyaspor (5G 3B), oynadığı her iç saha maçında gol atan dört Süper Lig takımından biri konumunda (Alanyaspor, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük ile birlikte).