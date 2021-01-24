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    • 24.01.2021 15:02
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    ! - maçında ilk 11'ler belli oldu

    haberine göre Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan - maçında ilk 11'ler belli oldu. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Maçın canlı anlatımı takvim.com.tr'de olacak...

    Y.Malatyaspor - G.Saray maçında ilk 11'ler belli oldu

    Süper Lig'de 21. hafta heyecanı devam ediyor. Saat 16:00'da başlayacak olan maçta Yeni Malaty evinde 'ı konuk edecek. Yeni Malatyspor'da Adem Büyük ve Umut Bulut eski takımları Galatasaray'a karşı forma giymesi bekleniyor.

    YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ
    Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Arda, Babel
    Yeni Malatyaspor(muhtemel): Abdulsamed Damlu, Wallace, Hadebe, Hafez, Chabake, Zeki, Acquah, Ndayıshımıye, Umut, Kubilay, Adem

    , Süper Lig tarihinde Galatasaray'ı konuk ettiği üç maçı da kaybetmedi (2G 1B).

    YENİ MALATYASPOR'DA BÜYÜK KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
    Her sezon değişen kadrolara örnek olarak geçen sezon Malatyaspor'un Galatasaray'a karşı 20 kişilik maç kadrosunda olan oyunculardan sadece 5'i bu sene takımda yer alıyor. Acquah, Hadebe, Erkan Kaş, Ahmet, Fofana...

    2 TAKIM ARASINDAKİ SON 5 MAÇIN SONUCU
    12/01/21 - Yeni Malatyaspor 1-1 Galatasaray TÜK
    16/02/20 - Galatasaray 1-0 Yeni Malatyaspor TSL
    22/09/19 - Yeni Malatyaspor 1-1 Galatasaray TSL
    25/04/19 - Yeni Malatyaspor 2-5 Galatasaray TÜK
    06/04/19 - Galatasaray 3-0 Yeni Malatyaspor TSL

    Yeni Malatyaspor ile oynadığı son Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, rakibini ilk kez üst üste iki kere yenmek için sahaya çıkıyor.

    Bu sezon evinde tek yenilgi alan Yeni Malatyaspor (5G 3B), oynadığı her iç saha maçında gol atan dört Süper Lig takımından biri konumunda (Alanyaspor, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük ile birlikte).

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    Haberler Spor SON DAKİKA! Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu