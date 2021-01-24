Süper Lig'de 21. hafta heyecanı devam ediyor. Saat 16:00'da başlayacak olan maçta Yeni Malatyspor evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Yeni Malatyspor'da Adem Büyük ve Umut Bulut eski takımları Galatasaray'a karşı forma giymesi bekleniyor.
YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Arda, Babel
Yeni Malatyaspor(muhtemel): Abdulsamed Damlu, Wallace, Hadebe, Hafez, Chabake, Zeki, Acquah, Ndayıshımıye, Umut, Kubilay, Adem
Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ı konuk ettiği üç maçı da kaybetmedi (2G 1B).
YENİ MALATYASPOR'DA BÜYÜK KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
Her sezon değişen kadrolara örnek olarak geçen sezon Malatyaspor'un Galatasaray'a karşı 20 kişilik maç kadrosunda olan oyunculardan sadece 5'i bu sene takımda yer alıyor. Acquah, Hadebe, Erkan Kaş, Ahmet, Fofana...
2 TAKIM ARASINDAKİ SON 5 MAÇIN SONUCU
12/01/21 - Yeni Malatyaspor 1-1 Galatasaray TÜK
16/02/20 - Galatasaray 1-0 Yeni Malatyaspor TSL
22/09/19 - Yeni Malatyaspor 1-1 Galatasaray TSL
25/04/19 - Yeni Malatyaspor 2-5 Galatasaray TÜK
06/04/19 - Galatasaray 3-0 Yeni Malatyaspor TSL
Yeni Malatyaspor ile oynadığı son Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, rakibini ilk kez üst üste iki kere yenmek için sahaya çıkıyor.
Bu sezon evinde tek yenilgi alan Yeni Malatyaspor (5G 3B), oynadığı her iç saha maçında gol atan dört Süper Lig takımından biri konumunda (Alanyaspor, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük ile birlikte).