Yönetimin Premier Lig ekibi Newcastle United'ta forma giyen Emil Krafth'ı gündemine aldığı belirlendi. Fatih Terim'in transferi için onay verdiği İsveçli yıldız konusunda İngiliz kulübüyle görüşmelerin başladığı öğrenildi.
2019 yılında Fransız ekibi Amiens'ten 5.4 milyon Euro karşılığında Newcastle United'a transfer olan 26 yaşındaki Krafth bu sezon Premier Lig'de sadece 5 maçta 378 dakika sahada kalabildi.
Galatasaray, İsveç Milli Takımı'nın formasını 24 kez giyen yıldız oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.