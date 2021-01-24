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    • 24.01.2021 13:16
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    Son dakika (GS) transfer haberi: Galatasaray'dan sağ bek harekatı! gözünü 'a dikti!

    Ara transferin bitimine 1 hafta kala 4 koldan operasyona başlayan şimdi de sağ bek takviyesini gündemine aldı. Sezon başında ’tan kadrosuna kattığı ’nin yılbaşı gecesi yaşadığı talihsiz kazayla büyük şok yaşayan Sarı-Kırmızılılar gözünü ’ye çevirdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber

    Yönetimin Premier Lig ekibi Newcastle United'ta forma giyen Emil Krafth'ı gündemine aldığı belirlendi. Fatih Terim'in transferi için onay verdiği İsveçli yıldız konusunda İngiliz kulübüyle görüşmelerin başladığı öğrenildi.

    2019 yılında Fransız ekibi Amiens'ten 5.4 milyon Euro karşılığında Newcastle United'a transfer olan 26 yaşındaki Krafth bu sezon Premier Lig'de sadece 5 maçta 378 dakika sahada kalabildi.

    Galatasaray, İsveç Milli Takımı'nın formasını 24 kez giyen yıldız oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

        Teknik direktör Fatih Terim, Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı kaza sonrası yaptığı açıklamada sezonun geri kalanı Linnes ve Şener ile oynayacaklarını, sağ bek transferi düşünmediklerini söylemişti.

        Ancak Linnes'in kötü performansı ve Şener'in sakatlığı sonrası tecrübeli hocanın kararını değiştirdiği ifade edildi.

        EMIL KRAFTH

        TAKIM: Newcastle United

        ÜLKE: İsveç

        YAŞ: 26
            Haberler Spor Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberi: Galatasaray'dan sağ bek harekatı! Fatih Terim gözünü Emil Krafth'a dikti!