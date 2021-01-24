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    • 24.01.2021 13:26
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    • 24.01.2021 13:29
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    CANLI | Konya - canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 21'nci haftasında heyecan sürüyor. Ligin zorlu ekiplerinden Konya, son günlerde zorluk yaşayan ve başkanı istifa eden 'u evinde konuk ediyor. Karşılaşmada ilk düdük 13.30'da çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    CANLI | Konyaspor - Antalyaspor

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Konya ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Konyaspor - Antalyaspor maçı 24 Ocak Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

    KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ
    Konyaspor: Eray, Ahmet Çalık, Barış, Abdülkerim, Skubic, Jevtovic, Hadziahmetovic, Musa Çağıran, Ömer Ali, Cikalleshi, Kravets
    Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren Albayrak, Kudryashov, Bünyamin, Nuri Şahin, Amilton, Fredy, Hakan Özmert, Jahovic, Gökdeniz Bayrakdar

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