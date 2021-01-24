Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Konyaspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Antalyaspor maçı 24 Ocak Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Eray, Ahmet Çalık, Barış, Abdülkerim, Skubic, Jevtovic, Hadziahmetovic, Musa Çağıran, Ömer Ali, Cikalleshi, Kravets

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren Albayrak, Kudryashov, Bünyamin, Nuri Şahin, Amilton, Fredy, Hakan Özmert, Jahovic, Gökdeniz Bayrakdar