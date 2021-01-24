Galatasaray maçı öncesi Yeni Malatya'da sakatlık şoku

Yeni Malatyaspor, internet sitesinden yaptığı açıklama ile Ertaç Özbir ve Mustafa Eskihellaç'ın sakatlık nedeniyle bir süre takımdan uzak kalacaklarını açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan duyuruda, "Kulüp Doktorumuz Hakan Ayaz, sakatlıkları bulunan oyuncularımız ile ilgili son durumu aktardı. Hatayspor maçında sakatlanan Ertaç Özbir ve Mustafa Eskihellaç ile ilgili bilgi veren Ayaz, "Kalecimiz Ertaç Özbir, Hatayspor müsabakasında sağ omzuna aldığı darbe sonucu sakatlanmıştır. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda omzunda çatlak tespit edilmiştir. Tahmini olarak 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir. Futbolcumuz Mustafa Eskihellaç'ın ise Hatayspor müsabakasında aldığı darbe sonucu arka adalesinde zorlanma olmuştur. Yapılan tetkik ve muayene sonuçlarında Grade-1 gerilme tespit edilmiş olup 1-3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir." ifadelerine yer verdi" açıklamaları yer aldı.