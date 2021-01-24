Herkes Fenerbahçe'nin Sosa'yı göndermek istediğini Arjantinli oyuncunun da eski takımı Estudiantes'e gitmek istediğini yazdı…
Ancak Fenerbahçe Yönetimi kesin kararını verdi. Sosa'yı takımda tutma kararı aldı. Fenerbahçe'den yılda 2.2 milyon Euro kazanan Sosa'nın da Sarı-Lacivertli takımdan ayrılmak istemediği ancak yeterince verimli olamadığı için mutsuz olduğu ifade edildi.
Fenerbahçe Yönetimi'nin de Sosa'nın özel hayatını yakından takip ettiği ve oyuncuyu düzensiz yaşantısı nedeniyle uyardığı belirlendi.