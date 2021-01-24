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    • 24.01.2021 16:53
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    Son dakika (FB) transfer haberi: gidecek mi kalacak mı? Fenerbahçe'den flaş karar!

    Son dakika haberleri... Sakatlığı nedeniyle bu sezon fazla forma giyemeyen giedecek mi kalacak mı sorusu spor gündemini mesgul ederken flaş bir karar aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber

    Herkes Fenerbahçe'nin Sosa'yı göndermek istediğini Arjantinli oyuncunun da eski takımı Estudiantes'e gitmek istediğini yazdı…

    Ancak Fenerbahçe Yönetimi kesin kararını verdi. Sosa'yı takımda tutma kararı aldı. Fenerbahçe'den yılda 2.2 milyon Euro kazanan Sosa'nın da Sarı-Lacivertli takımdan ayrılmak istemediği ancak yeterince verimli olamadığı için mutsuz olduğu ifade edildi.

    Fenerbahçe Yönetimi'nin de Sosa'nın özel hayatını yakından takip ettiği ve oyuncuyu düzensiz yaşantısı nedeniyle uyardığı belirlendi.
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    Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe (FB) transfer haberi: Jose Sosa gidecek mi kalacak mı? Fenerbahçe'den flaş karar!