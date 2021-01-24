Ancak Fenerbahçe Yönetimi kesin kararını verdi. Sosa'yı takımda tutma kararı aldı. Fenerbahçe'den yılda 2.2 milyon Euro kazanan Sosa'nın da Sarı-Lacivertli takımdan ayrılmak istemediği ancak yeterince verimli olamadığı için mutsuz olduğu ifade edildi.