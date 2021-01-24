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    • 24.01.2021 18:24
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    Beşiktaş - Göztepe canlı anlatım | Beşiktaş maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 21. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Hakem yönetiminde Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş - Göztepe maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte Beşiktaş - Göztepe Süper Lig maçına dair merak edilen tüm detaylar...

    Beşiktaş - Göztepe | CANLI

    Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak. Ligde oynadığı son maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, 41 puanla liderliğini sürdürüyor.

    Son maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 yenen Göztepe ise 25 puanla 10. sırada yer alıyor.

    İLK 11'LER BELLİ OLDU

    Beşiktaş:     Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Souza, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar

    Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Zulj, Nwobodo, Soner Aydoğdu, Tripic, Halil Akbunar, Ndiaye.



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    KARTAL LİGDE 8 MAÇTIR YENİLMİYOR
    Siyah-beyazlı ekip, Göztepe maçı öncesi Süper Lig'de 8 maçlık yenilmezlik serisine sahip. Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve bir beraberlikle 22 puan topladı. Söz konusu dönemde Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip; Büyükşehir Belediye Erzurumspor (4-0), MKE Ankaragücü (1-0), Demir Grup Sivasspor (3-0), Hes Kablo Kayserispor (2-0), Çaykur Rizespor (6-0), Galatasaray (2-0) ve Fatih Karagümrük'ü (4-1) yendi. Beşiktaş, 8 maçlık yenilmezlik serisinde 24 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

    DOMAGOJ VIDA, MENSAH VE GHEZZAL SINIRDA
    Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal, bu karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan bu üç oyuncu, Göztepe maçında da kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
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