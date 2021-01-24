Beşiktaş - Göztepe canlı anlatım | Beşiktaş maçı canlı anlatım izle

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KARTAL LİGDE 8 MAÇTIR YENİLMİYOR

Siyah-beyazlı ekip, Göztepe maçı öncesi Süper Lig'de 8 maçlık yenilmezlik serisine sahip. Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve bir beraberlikle 22 puan topladı. Söz konusu dönemde Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip; Büyükşehir Belediye Erzurumspor (4-0), MKE Ankaragücü (1-0), Demir Grup Sivasspor (3-0), Hes Kablo Kayserispor (2-0), Çaykur Rizespor (6-0), Galatasaray (2-0) ve Fatih Karagümrük'ü (4-1) yendi. Beşiktaş, 8 maçlık yenilmezlik serisinde 24 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

DOMAGOJ VIDA, MENSAH VE GHEZZAL SINIRDA

Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal, bu karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan bu üç oyuncu, Göztepe maçında da kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.