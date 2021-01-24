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    • 24.01.2021 18:58
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    'dan 'nin yeni transferi 'e hoş geldin mesajı: Sol ayağının büyüsü herkesi mest etsin

    'nin efsane oyuncularından biri olan , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ile ilgili paylaşımda bulundu. paylaşımında, ", 'ye hoş geldin. Sol ayağının büyüsü herkesi mest etsin" ifadelerine yer verdi.

    Alex de Souza'dan flaş 'Mesut Özil' paylaşımı

    Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil için hoş geldin mesajı yayımladı.



    Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Brezilyalı eski milli futbolcu, "Mesut, Fenerbahçe'ye hoş geldin. Sol ayağının büyüsü herkesi mest etsin. Dilerim ki bu eşsiz taraftarın kalbini fethet. Bulunduğum yer Brezilya'dan başarıların için yürekten dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.




    İşte Alex de Souza'nın o paylaşımı;
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