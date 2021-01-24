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    • 24.01.2021 21:02
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    Beşiktaş evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti | MAÇ SONU ÖZET

    Süper Lig'in 21. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Kara Kartal'a galibiyeti getiren golleri Adem Ljajic ve Vincent Aboubakar kaydederken Göztepe'nin tek sayısı Tripic'ten geldi. İşte Beşiktaş - Göztepe maçının özeti ve tüm detayları...

    Beşiktaş ilk yarının son maçında galip!

    Süper Lig'in 21. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Kara Kartal'a galibiyeti getiren golleri Adem Ljajic ve Vincent Aboubakar kaydederken Göztepe'nin tek sayısı Tripic'ten geldi.



    LJAJİC, 26 HAFTA SONRA GOLLE BULUŞTU
    Beşiktaş'ta Adem Ljajic geri döndü. Göztepe maçında 46. dakikada Mensah'ın yerine oyuna dahil olan başarılı oyuncu, 48. dakikada fileleri havalandırarak takımına eşitliği getirdi. Ghezzal'ın attığı pasta ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ljajic, rakibinden sıyrılıp şutunu çekti ve fileleri havalandırarak eşitliği sağladı.

    Golün ardından büyük sevinç yaşayan Adem Ljajic, coşkusunu takım arkadaşlarıyla paylaştı. Yıldız futbolcu, bu golle tam 26 maç sonra golle buluşmuş oldu.

    Ljajic, en son 22 Haziran 2020'de geçtiğimiz sezonun 28. haftasında deplasmanda oynanan Denizlispor karşılaşmasında ağları sarsmış, Beşiktaş da bu maçı 5-1 kazanmıştı.



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        MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

        1. dakikada N'Sakala'nın sol kanattan ortasına iyi yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

        15. dakikada Ghezzal'ın ortasında Aboubakar'ın zor şartta yaptığı kafa vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

        19. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ghezzal'ın, ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Josef De Souza kafayla topu indirdi. İrfan Can Eğribayat'dan seken topu önünde bulan Cyle Larin yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi. Ancak hakem Ali Şansalan tarafından ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.



        33. dakikada Ghezzal'ın ortasını Aboubakar göğsüyle indirdi. Aboubakar'ın şutunda top filelere gitti. Ancak VAR uyarısıyla pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı.

        39. dakikada sol kanattan gelişen atakta Zulj'un rakibinden sıyrılarak çektiği sert şutu Ersin oyun alanına çeldi. Dönen topta Tripic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

        45+2. dakikada Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta kalesini terk eden İrfan Can topu yumrukladı. Yay üzerinde topun sahibi olan Mensah'ı şutunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kontrol etti.



        İKİNCİ YARI
        49'uncu dakikada skora denge geldi. Ghezzal'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ljajic'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-1.

        54'üncü dakikada Atiba'nın çıkarken yaptığı hata sonrasında topla buluşan Ndiaye'nin pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Halil'in vuruşunda kaleci Ersin topu kornere tokatladı.

        60'ıncı dakikada gelişen Göztepe atağında N'Sakala'nın müdahale ettiği top Ndiaye'nin önünde kaldı. Hızlı rakip ceza sahasına giren Ndiaye, kaleci Ersin'den sıyrılmak isterken, genç kaleci topun sahibi oldu.

        73'üncü dakikada sol kanatta topla hareketlenen N'Koudou ceza sahası içindeki Aboubakar ile yaptığı duvar pası sonrasında sol çaprazda şutunu çekti. Top üstten auta gitti.

        77'nci dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Töre ortasını yaptı. Ceza sahası içindeki Aboubakar'ın kafa vuruşunda top kaleci İrfan Can'ın sağından ağlara gitti: 2-1.



            88'inci dakikada Göztepe savunmasının çıkarken yaptığı hata sonrasında topa buluşan Josef, pasını bekletmeden N'Koudou'ya verdi. Ceza sahasında topu sol ayağına alan N'Koudou'nun vuruşunda kaleci İrfan Can ayaklarıyla gole izin vermedi.

            90'ıncı dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Töre'nin pasıyla savunma arkasına sarkan N'Koudou, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Top direkten oyun alanına geri geldi.

            90+3'üncü dakikada Göztepe savunmasının içeri doldurduğu topta Mihojevic kafayı vurdu, top az farkla auta gitti.
            Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.



            ÜNAL KARAMAN ETKİSİ
            Göztepe'de takımın başına geçen Ünal Karaman, İzmir ekibinin teknik direktörü olarak ilk maçında Beşiktaş deplasmanında boy gösterdi. Seremoni konusunda hassas olduğu bilinen Karaman, Trabzonspor'da olduğu gibi Göztepe'nin başında da İstiklal Marşı'nın okunması sırasında oyuncularının bayrağa dönerek milli marşı okumasını istedi. Göztepeli futbolcular seremoniyle birlikte stadyum skorboardunda bulunan Türk Bayrağı'na dönerek İstiklal Marşı'nı bu şekilde okudu.



            BEŞİKTAŞ'TAN 3 DEĞİŞİKLİK
            Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, Fatih Karagümrük mücadelesine göre 3 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.

            Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de görev verdiği ama Göztepe karşılaşmasında kadroya dahil etmediği Francisco Montero'nun yerine Welinton'u ilk 11'de sahaya sürdü.

            Yalçın, Fatih Karagümrük karşılaşmasında ilk 11'de oynattığı Rıdvan Yılmaz ve Georges-Kevin N'Koudou'yu Göztepe maçında yedek soyundurdu. Yalçın, Rıdvan'ın yerine savunmanın solunda Fabrice N'Sakala'ya şans verirken, orta sahanın sağında da Rachid Ghezzal'ı görevlendirdi.

            Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük mücadelesinde olduğu gibi Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Domagoj Vida ve Bernard Mensah Göztepe karşısında da ilk 11'de sahaya çıktı.

            Siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise ayrıca Utku Yuvakuran, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Serdar Saatçi ve Gökhan Töre yer aldı.

                ÜNAL KARAMAN, GÖZTEPE BAŞINDA İLK MAÇINA ÇIKTI
                Göztepe'nin yeni teknik direktörü Ünal Karaman, sarı-kırmızılı ekibin başında ilk maçına çıktı.

                Karaman, İlhan Palut'un görevinden ayrılmasının ardından Göztepe Kulübü ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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