Beşiktaş evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti | MAÇ SONU ÖZET

Süper Lig'in 21. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Kara Kartal'a galibiyeti getiren golleri Adem Ljajic ve Vincent Aboubakar kaydederken Göztepe'nin tek sayısı Tripic'ten geldi.
LJAJİC, 26 HAFTA SONRA GOLLE BULUŞTU
Beşiktaş'ta Adem Ljajic geri döndü. Göztepe maçında 46. dakikada Mensah'ın yerine oyuna dahil olan başarılı oyuncu, 48. dakikada fileleri havalandırarak takımına eşitliği getirdi. Ghezzal'ın attığı pasta ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ljajic, rakibinden sıyrılıp şutunu çekti ve fileleri havalandırarak eşitliği sağladı.
Golün ardından büyük sevinç yaşayan Adem Ljajic, coşkusunu takım arkadaşlarıyla paylaştı. Yıldız futbolcu, bu golle tam 26 maç sonra golle buluşmuş oldu.
Ljajic, en son 22 Haziran 2020'de geçtiğimiz sezonun 28. haftasında deplasmanda oynanan Denizlispor karşılaşmasında ağları sarsmış, Beşiktaş da bu maçı 5-1 kazanmıştı.