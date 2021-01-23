



Bu arada orta saha için Enzo Perez ile anlaşmayan Bordo-Mavililer Sampdoria forması giyen Jakup Jankto ve Albin Ekdal için teklif yapmıştı.





JANTKO AYRILMAK İSTİYOR

İki oyuncu arasında Jankto'nun daha ön planda olduğu ve bu transfer için Trabzonspor'un şartları zorladığı öğrenildi.. İtalyan basını da Trabzonspor'un ilgisini doğrularken oyuncunun kulübünden ayrılmak istediğini belirtti.



JOAO PEREİRA AYRILIYOR! KADRO DIŞI BIRAKILDI…

Trabzonspor'un takım kaptanı Joao Pereira, Abdullah Avcı'nın 'Teknik ekibe katıl' olumsuz yanıt verince antrenmana alınmadı. Kadro dışı bırakılan oyuncu kulüp arayışında.



ATAKAN GÜNDÜZ'E ÜMRANİYE KANCASI

Fırtına'nın genç stoperi Atakan Gündüz'e TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor talip oldu... Bordo-Mavili Yönetim genç oyuncuyu oynamaya şartıyla kiralayabilir…