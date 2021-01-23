SEZON SONU BEKLENMEYECEK

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bright Osagi-Samuel'in transferi hakkında bilgilendirme

Kulübümüz, daha önce sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kendisiyle anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varmıştır.