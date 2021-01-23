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    • 23.01.2021 21:43
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    Son dakika: Bright Osayi-Samuel transferini resmen açıkladı! Devre arasında...

    Son dakika haberi... geçtiğimiz günlerde sezon sonu için anlaşma sağlandığını duyurduğu forması giyen Bright Osayi-Samuel'in devre arasında takıma katılması konusunda Queens Park Rangers ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Fener Samuel'i bitirdi

    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Queens Park Rangers'da forma giyen Bright Osayi-Samuel'in transferi için takımıyla anlaşıldığını resmen açıkladı.

    SEZON SONU BEKLENMEYECEK
    Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Bright Osagi-Samuel'in transferi hakkında bilgilendirme
    Kulübümüz, daha önce sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kendisiyle anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmay    a varmıştır.

    Bright Osayi-Samuel, Istanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 sezonluğuna renklerimize bağlayan sözleşmeye imza atacaktır.

    TAKVİM YAZMIŞTI
    Fenerbahçe'nin açıklamasından önce TAKVİM transferin bitiğini ve futbolcunun 48 saat içinde Türkiye'de olacağını yazmıştı.
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    Haberler Spor Son dakika: Fenerbahçe Bright Osayi-Samuel transferini resmen açıkladı! Devre arasında...