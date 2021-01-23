Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Queens Park Rangers'da forma giyen Bright Osayi-Samuel'in transferi için takımıyla anlaşıldığını resmen açıkladı.
SEZON SONU BEKLENMEYECEK
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bright Osagi-Samuel'in transferi hakkında bilgilendirme
Kulübümüz, daha önce sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kendisiyle anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varmıştır.