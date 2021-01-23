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    • 23.01.2021 20:54
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    , sağlık durumunun daha iyi olduğunu açıkladı

    () takımlarından 'da forma giyen , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından ilk günleri biraz zor geçirdiğini ancak şu anda daha iyi olduğunu duyurdu.

    AA
    Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

    Milli futbolcu, sosyal medya hesabından Türkçe, İtalyanca ve İngilizce yaptığı paylaşımla, takipçilerini sağlık durumu hakkında bilgilendirdi.

    Hakan Çalhanoğlu mesajında, "Öncelikle herkese iyi dilekleri için teşekkür ederim. İlk günleri biraz zor geçirdim ama şu anda daha iyiyim ve evimde izolasyonumu tamamlamayı bekliyorum. Bugün yine takımımı evimden destekleyeceğim ve umuyorum ki en kısa zamanda sahalara geri döneceğim." ifadelerini kullandı.

    İtalyan kulübünden 17 Ocak'ta yapılan açıklamada, Hakan Çalhanoğlu ve Theo Hernandez'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

    İki futbolcunun da hastalık belirtisi göstermediği ve bir süre evlerinde tecrit altında kalacakları belirtilmişti.

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