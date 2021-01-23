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    • Spor
    • 23.01.2021 Gazete
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    , - spor maçında Kadıköy'de olacak!

    ’in karantina süresi yarın doluyor. Yıldız futbolcu pazartesi günü - spor maçını tribünden izleyecek. Mesut'un önümüzdeki hafta içinde de 3.5 yıllık resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

    Mesut Özil pazartesi Kadıköy’de
    Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için 'den 'a gelen karantinaya alınmıştı. İngiltere'den gelmeden önce de 4 gün karantinada kalan yıldız oyuncunun karantina süreci yarın sona eriyor.

    Mesut Özil, pazartesi günü oynanacak - maçını tribünden takip edebilecek. Mesut'un önümüzdeki hafta içinde de 3.5 yıllık resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. İmzanın ardından da takımla ilk çalışmasına katılacak.



    ARSENAL'İ DEFTERDEN SİLDİ
    Mesut Özil sosyal medya hesabından formasıyla olan fotoğrafları sildi. Bu gelişme taraftarlar tarafından farkedildi ve sanal alemden hemen duyuruldu. Bu arada Mesut Özil'in sanal alemde taraftarlar ve fanlarıyla olan iletişimi de üst seviyede.
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