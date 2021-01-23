Kayserispor’un yeni forveti Maglica oldu | Yurttan ve dünyadan spor haberleri

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor, Bosna Hersek asıllı Hırvat oyuncu Anton Maglica'yı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Sarı- Kırmızılı ekibin, 30 yaşındaki forvetle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı belirtildi. Açıklamada, "Anlaşmanın hayırlı olmasını diliyoruz" ifadesine yer verildi.
SUBOTİC PARASINI ALAMADI DENİZLİ İLE YOLLARINI AYIRDI
Denizlispor'un sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Neven Subotic alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Karşılıklı anlaşma çabalarımıza olumlu yanıt vermeyen Neven Subotic, sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir" denildi.
DZANAN MUSA BUGÜN İLK KEZ FORMA GİYECEK
RED Bull sporcusu Dzanan Musa, Türkiye Basketbol Ligi'nde parkeye çıkmaya hazırlanıyor. Anadolu Efes'in yeni anlaşma sağladığı 21 yaşındaki genç yıldız görev verilmesi durumunda bugün Orman Spor'a karşı ilk kez forma giyecek. Musa, FIBA U-17 Dünya Kupaları tarihinde bir maçta 50 sayı atan tek oyuncu unvanını elinde bulunduruyor.
KARAMAN DALYA DİYECEK
İzmir ekibi GÖZTEPE ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Teknik Direktör Ünal Karaman, Beşiktaş maçında dalya diyecek. Başarılı hoca Süper Lig kariyerinde 100'üncü maçına çıkacak.
BAŞAKŞEHİR-RİZESPOR
Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken Medipol Başakşehir bugün evinde Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Başakşehir son maçında Kayseri'ye kaybetmişti.
HEİNTZ İLE YOLLAR AYRILDI
Kasımpaşa'da Norveçli futbolcu Tobias Heintz'ın sözleşmesi feshedildi. Açıklamada, "Tobias Heintz'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi…
SUBOTİC PARASINI ALAMADI DENİZLİ İLE YOLLARINI AYIRDI
Denizlispor'un sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Neven Subotic alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Karşılıklı anlaşma çabalarımıza olumlu yanıt vermeyen Neven Subotic, sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir" denildi.
DZANAN MUSA BUGÜN İLK KEZ FORMA GİYECEK
RED Bull sporcusu Dzanan Musa, Türkiye Basketbol Ligi'nde parkeye çıkmaya hazırlanıyor. Anadolu Efes'in yeni anlaşma sağladığı 21 yaşındaki genç yıldız görev verilmesi durumunda bugün Orman Spor'a karşı ilk kez forma giyecek. Musa, FIBA U-17 Dünya Kupaları tarihinde bir maçta 50 sayı atan tek oyuncu unvanını elinde bulunduruyor.
KARAMAN DALYA DİYECEK
İzmir ekibi GÖZTEPE ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Teknik Direktör Ünal Karaman, Beşiktaş maçında dalya diyecek. Başarılı hoca Süper Lig kariyerinde 100'üncü maçına çıkacak.
BAŞAKŞEHİR-RİZESPOR
Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken Medipol Başakşehir bugün evinde Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Başakşehir son maçında Kayseri'ye kaybetmişti.
HEİNTZ İLE YOLLAR AYRILDI
Kasımpaşa'da Norveçli futbolcu Tobias Heintz'ın sözleşmesi feshedildi. Açıklamada, "Tobias Heintz'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi…