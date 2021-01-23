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    • Spor
    • 23.01.2021 Gazete
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    Kayserispor’un yeni forveti Maglica oldu | Yurttan ve dünyadan spor haberleri

    Hes Kablo Kayserispor, Bosna Hersek asıllı Hırvat oyuncu Anton Maglica'yı kadrosuna kattı. İşte haberin detayları ve 23 Ocak tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Kayserispor’un yeni forveti Maglica oldu
    Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor, Bosna Hersek asıllı Hırvat oyuncu Anton Maglica'yı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Sarı- Kırmızılı ekibin, 30 yaşındaki forvetle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı belirtildi. Açıklamada, "Anlaşmanın hayırlı olmasını diliyoruz" ifadesine yer verildi.

    SUBOTİC PARASINI ALAMADI DENİZLİ İLE YOLLARINI AYIRDI
    Denizlispor'un sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Karşılıklı anlaşma çabalarımıza olumlu yanıt vermeyen Neven Subotic, sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir" denildi.

    DZANAN MUSA BUGÜN İLK KEZ FORMA GİYECEK
    RED Bull sporcusu Dzanan Musa, Türkiye Basketbol Ligi'nde parkeye çıkmaya hazırlanıyor. 'in yeni anlaşma sağladığı 21 yaşındaki genç yıldız görev verilmesi durumunda bugün Orman Spor'a karşı ilk kez forma giyecek. Musa, FIBA U-17 Dünya Kupaları tarihinde bir maçta 50 sayı atan tek oyuncu unvanını elinde bulunduruyor.

    KARAMAN DALYA DİYECEK
    İzmir ekibi GÖZTEPE ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Teknik Direktör , maçında dalya diyecek. Başarılı hoca kariyerinde 100'üncü maçına çıkacak.

    BAŞAKŞEHİR-RİZESPOR
    Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken bugün evinde Karadeniz ekibi 'u konuk edecek. Başakşehir son maçında Kayseri'ye kaybetmişti.

    HEİNTZ İLE YOLLAR AYRILDI
    Kasımpaşa'da Norveçli futbolcu 'ın sözleşmesi feshedildi. Açıklamada, "Tobias Heintz'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi…
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    Haberler Spor Kayserispor’un yeni forveti Maglica oldu | Yurttan ve dünyadan spor haberleri