



BERNARD SEZON SONUNA KALABİLİR

Fener'in Osayi'nin ocakta takıma katılması için QPR ile anlaşması durumunda Bernard transferi ise sezon sonuna kalacak. Önümüzdeki sezona Bernard-Osayi kanatları ile başlanacak.



SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR

Fener, Osayi'nin sezon sonuna kalma ihtimali ile Bernard için somut adımlar atmaya devam ediyor. Sözleşmesi 2022'de bitecek olan Bernard için Everton'la temaslar olumlu ilerliyor.