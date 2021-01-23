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    • Spor
    • 23.01.2021 Gazete
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    bahçe'nin transferde son bombası !

    bahçe, Brezilyalı için ’a kiralama teklifi yaptı. ’dan da “Osayi için tekrar görüşelim” önerisi geldi. Osayi, ocakta gelirse Bernard sezon sonuna kalacak.

    Fener’in son bombası Bernard

    Sezon başında yaptığı bazı transferlerden istediği katkıyı tam olarak alamayan Fenerbahçe devre arasında kanatlarının güçlendirme kararı aldı. Yönetim, gözünü Premier Lig'e çevirdi ve Cenk Tosun'un takım arkadaşı olan Brezilyalı oyuncu Bernard için Everton kulübü ile olan temaslarını sıklaştırdı.




    QPR'DAN OSAYİ TEKLİFİ GELDİ
    Bernard isminin gündeme gelmesi üzerine ise Fener'in sezon sonu için anlaştığı Osayi Samuel için kulübü QPR'dan, "Yeniden görüşelim" teklifi geldi. Taraflar transferin ocakta bitmesi için görüşecek.



    BERNARD SEZON SONUNA KALABİLİR
    Fener'in Osayi'nin ocakta takıma katılması için QPR ile anlaşması durumunda Bernard transferi ise sezon sonuna kalacak. Önümüzdeki sezona Bernard-Osayi kanatları ile başlanacak.

    SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR
    Fener, Osayi'nin sezon sonuna kalma ihtimali ile Bernard için somut adımlar atmaya devam ediyor. Sözleşmesi 2022'de bitecek olan Bernard için Everton'la temaslar olumlu ilerliyor.



        YÖNETİMDEN YOĞUN MESAİ
        Fenerbahçe'de yönetim devre arası için yoğun bir mesai harcıyor. Takıma gelecek olan oyuncuların yanı sıra ayrılacak futbolcular ile de ilgili sıkı bir çalışma yürütülüyor. En az 4 oyuncunun ayrılması gündemde.
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