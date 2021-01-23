2018 yılında sadece 150 bin Euro karşılığında Eskişehirspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Dorukhan Toköz kısa sürede müthiş bir performansa imza atarak takımın banko ismi oldu. Milli Takım'a kadar yükselen genç yıldız, geçtiğimiz yıl çok ağır bir sakatlık geçirdi ve yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kaldı.