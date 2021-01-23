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    • 23.01.2021 13:31
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    'in yeni forveti belli oldu! Diagne giderse forvet olacak

    'ın li golcüsü 'ye talip oldu. Diagne'nin ekibine transferi için görüşmeler sürerken 'de olası ayrılığa karşı planını hazırladı. Tecrübeli hoca, Diagne'nin ayrılması durumunda takım içinden de 'i forvete kaydıracak.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Diagne giderse plan hazır! İşte Terim'in yeni forveti

    İngiliz ekibi West Bromwich'in talip olduğu Galatasaraylı Mbaye Diagne için transfer görüşmeleri sürüyor.

    FATİH TERİM, BABEL'İ FORVET YAPACAK
    Sarı-Kırmızılılar da bir yandan Senegalli golcünün boşluğunu doldurmanın planlarını yapıyor. Forvete bir transfer yapacak olan Galatasaray'da Fatih Terim, bu bölgeye bir de takım içinden alternatif yaratacak. Falcao ile birlikte golcü sayısı 3 olacak.

    DIAGNE'Yİ 5 MİLYON EURO'YA SATMAK İSTİYOR
    İki sezon önce Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya alınan Diagne'yi 5 milyon Euro bonservisle elden çıkarmak isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Senegalli golcünün gitmesi durumunda Ryan Babel'i forvete kaydıracak.

        BABEL GALATASARAY'DA EN UÇTA OYNAYACAK
        Fatih Terim, daha önce de birçok kez forvette oynattığı ve son olarak Denizlispor maçında bu bölgede başarılı bir performans gösteren Babel'i artık en uçta oynatacak.

        BABEL, ARDA NEDENİYLE SOL KANATTA FORMA BULAMIYOR
        Onyekuru'nun transfer edilmesi ve Arda Turan faktörü sebebiyle artık sol kanatta şans bulması zor gözüken, Hollandalı Babel, ligin kalan bölümünde Galatasaray'ın forvet silahlarından biri olacak.

        Diagne'nin gidişi halinde Galatasaray forvete bir takviye daha yapacak. Babel, Falcao ve yeni golcüyle birlikte takımın 3. forveti olacak.
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        Haberler Spor Fatih Terim'in yeni forveti belli oldu! Diagne giderse Ryan Babel forvet olacak