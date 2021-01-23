İngiliz ekibi West Bromwich'in talip olduğu Galatasaraylı Mbaye Diagne için transfer görüşmeleri sürüyor.
FATİH TERİM, BABEL'İ FORVET YAPACAK
Sarı-Kırmızılılar da bir yandan Senegalli golcünün boşluğunu doldurmanın planlarını yapıyor. Forvete bir transfer yapacak olan Galatasaray'da Fatih Terim, bu bölgeye bir de takım içinden alternatif yaratacak. Falcao ile birlikte golcü sayısı 3 olacak.
DIAGNE'Yİ 5 MİLYON EURO'YA SATMAK İSTİYOR
İki sezon önce Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya alınan Diagne'yi 5 milyon Euro bonservisle elden çıkarmak isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Senegalli golcünün gitmesi durumunda Ryan Babel'i forvete kaydıracak.