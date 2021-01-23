FATİH TERİM, BABEL'İ FORVET YAPACAK

Sarı-Kırmızılılar da bir yandan Senegalli golcünün boşluğunu doldurmanın planlarını yapıyor. Forvete bir transfer yapacak olan Galatasaray'da Fatih Terim, bu bölgeye bir de takım içinden alternatif yaratacak. Falcao ile birlikte golcü sayısı 3 olacak.