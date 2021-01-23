



ZAZA GELMEYİ ÇOK İSTİYOR

Menajer önerisiyle gündeme gelen Simone Zaza'nın sezon sonuna kadar bedelsiz kiralanması gündemde. Bu sezon Serie A'da 9 maça çıkan ve 1 gol atan İtalyan forvet Galatasaray'a transfer olmayı çok istiyor. Aynı şekilde Tiquinho'nun da 6 aylığına kiralanması için girişimler yapılıyor.