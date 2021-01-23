Beşiktaşlı Aboubakar - Larin ikilisi Tottenhamlı Kan ve Son ile yarışıyor

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ve Larin Avrupa'nın zirvesinde… Aboubakar gol sayısını 10'a Larin ise 12'ye çıkardı. Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde iki oyuncusu 10+ gol atan sadece iki takım var. Beşiktaş ve Tottenham... İngiliz temsilcisi Tottenham'da Kane ve Son'un 12'şer golü bulunuyor.Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın görev vermesiyle yıldızlaşan Rıdvan Yılmaz'ın talipleri artıyor. Stuttgart'tan sonra Lille de genç sol beki takibe aldı.Beşiktaş'ın yabancı kontenjanında yer açmak için elinden çıkarmak istediği Jeremain Lens'e Süper Lig'den iki talip var. Süper Lig'in köklü kulüplerinden Ankaragücü ve Konyaspor tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için Beşiktaş ile temas halinde… Hollandalı yıldız diğer teklifleri de masaya yatırdı.Beşiktaş yarın Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda Karagümrük maçında oynayanlar hafif çalıştı. Diğer futbolcular koşu ve fiziksel çalışmalar yaptı. Kartal, hazırlıklarına bugün devam edecek.transfer listesindebulunanFlamengo'nunstoperi Leo PereirakariyerineAvrupa'dadevam etmekistiyor. Siyah-Beyazlılar onuçok istiyor.BEŞİKTAŞ Başkanı Başkanı Ahmet Nur Çebi, devam eden "Bırakmam Seni" kampanyasına bazı isimlerin henüz katkı veremediğini belirterek, "Desteğin çok daha fazla olması bizi mutlu eder. Bu süreçte herkes sıkıntı yaşıyor ama beklentimiz var. Umarım gereğini yaparlar" dedi.