Beşiktaşlı Aboubakar - Larin ikilisi Tottenhamlı Kan ve Son ile yarışıyor

Aboubakar ve Larin Avrupa'nın zirvesinde… Aboubakar gol sayısını 10'a Larin ise 12'ye çıkardı. Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde iki oyuncusu 10+ gol atan sadece iki takım var. Beşiktaş ve Tottenham... İngiliz temsilcisi Tottenham'da Kane ve Son'un 12'şer golü bulunuyor.
RIDVAN YILMAZ LİLLE'İN RADARINDA
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın görev vermesiyle yıldızlaşan Rıdvan Yılmaz'ın talipleri artıyor. Stuttgart'tan sonra Lille de genç sol beki takibe aldı.
JEREMAIN LENS KONYA&A.GÜCÜ İLE MASADA
Beşiktaş'ın yabancı kontenjanında yer açmak için elinden çıkarmak istediği Jeremain Lens'e Süper Lig'den iki talip var. Süper Lig'in köklü kulüplerinden Ankaragücü ve Konyaspor tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için Beşiktaş ile temas halinde… Hollandalı yıldız diğer teklifleri de masaya yatırdı.
KARA KARTAL STARTI VERDİ
Beşiktaş yarın Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda Karagümrük maçında oynayanlar hafif çalıştı. Diğer futbolcular koşu ve fiziksel çalışmalar yaptı. Kartal, hazırlıklarına bugün devam edecek.
LEO PEREİRA AVRUPA'YI İSTİYOR!
Kartal'ın transfer listesinde bulunan Flamengo'nun stoperi Leo Pereira kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Siyah- Beyazlılar onu çok istiyor.
'BIRAKMAM SENİ' KAMPANYASI İSTENİLEN DÜZEYDE DEĞİL
BEŞİKTAŞ Başkanı Başkanı Ahmet Nur Çebi, devam eden "Bırakmam Seni" kampanyasına bazı isimlerin henüz katkı veremediğini belirterek, "Desteğin çok daha fazla olması bizi mutlu eder. Bu süreçte herkes sıkıntı yaşıyor ama beklentimiz var. Umarım gereğini yaparlar" dedi.
RIDVAN YILMAZ LİLLE'İN RADARINDA
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın görev vermesiyle yıldızlaşan Rıdvan Yılmaz'ın talipleri artıyor. Stuttgart'tan sonra Lille de genç sol beki takibe aldı.
JEREMAIN LENS KONYA&A.GÜCÜ İLE MASADA
Beşiktaş'ın yabancı kontenjanında yer açmak için elinden çıkarmak istediği Jeremain Lens'e Süper Lig'den iki talip var. Süper Lig'in köklü kulüplerinden Ankaragücü ve Konyaspor tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için Beşiktaş ile temas halinde… Hollandalı yıldız diğer teklifleri de masaya yatırdı.
KARA KARTAL STARTI VERDİ
Beşiktaş yarın Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda Karagümrük maçında oynayanlar hafif çalıştı. Diğer futbolcular koşu ve fiziksel çalışmalar yaptı. Kartal, hazırlıklarına bugün devam edecek.
LEO PEREİRA AVRUPA'YI İSTİYOR!
Kartal'ın transfer listesinde bulunan Flamengo'nun stoperi Leo Pereira kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Siyah- Beyazlılar onu çok istiyor.
'BIRAKMAM SENİ' KAMPANYASI İSTENİLEN DÜZEYDE DEĞİL
BEŞİKTAŞ Başkanı Başkanı Ahmet Nur Çebi, devam eden "Bırakmam Seni" kampanyasına bazı isimlerin henüz katkı veremediğini belirterek, "Desteğin çok daha fazla olması bizi mutlu eder. Bu süreçte herkes sıkıntı yaşıyor ama beklentimiz var. Umarım gereğini yaparlar" dedi.