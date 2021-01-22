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    • 22.01.2021 17:56
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    Son dakika transfer haberleri: ile resmi görüşmelere başlandığını duyurdu

    Son dakika transfer haberleri... , ve kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "’nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brentford F.C. ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

    AJANSLAR
    Galatasaray transferi duyurdu

    , ve kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brentford F.C. ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

    İSTANBUL'A GELDİ
    Galatasaray'ın görüşmelere başlandığını duyurduğı Halil Dervişoğlu, İstanbul'a geldi. Hollanda'dan kalkan uçağa binen Halil, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 21 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarda kiralık olarak top koşturacak. Genç oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

    Halil Dervişoğlu, aynı zamanda Ümit Milli futbol Takımı'nda da forma giyiyor. Halil, bu sezon Brentford ve Twente'de toplam 12 resmi maça çıktı ve 1 gol, 1 asistle mücadele etti.

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    Haberler Spor Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Halil Dervişoğlu ile resmi görüşmelere başlandığını duyurdu