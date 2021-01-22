Galatasaray Kulübü, Halil Dervişoğlu ve kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brentford F.C. ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brentford F.C. ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/NCa9cnV8SD — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 22, 2021

İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray'ın görüşmelere başlandığını duyurduğı Halil Dervişoğlu, İstanbul'a geldi. Hollanda'dan kalkan uçağa binen Halil, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 21 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarda kiralık olarak top koşturacak. Genç oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Halil Dervişoğlu, aynı zamanda Ümit Milli futbol Takımı'nda da forma giyiyor. Halil, bu sezon Brentford ve Twente'de toplam 12 resmi maça çıktı ve 1 gol, 1 asistle mücadele etti.