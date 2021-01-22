Süper Lig kulüplerinden Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe'nin Senegalli forveti Papiss Cisse için Sarı-Lacivertli kulübe teklif yaptığı öğrenildi.
EROL BULUT "EVET" DEDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un da takımdan ayrılmasına sıcak baktığı 35 yaşındaki forvet için yönetimin, Karagümrük'e "Evet" yanıtı verdiği ortaya çıktı.
CISSE DE SICAK BAKIYOR
Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye gelen ancak geride kalan süreçte Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen ve son haftalarda şans bulmakta zorlanan Cisse'nin de Karagümrük'e gitmeye sıcak baktığı belirtildi.