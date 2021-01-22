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    • 22.01.2021 14:24
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    Karagümrük 'den e'yi istiyor

    , sezon başında olduğu gibi devre arası transf döneminde de oldukça hızlı. ler kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirirken yeni gelenlere yer açmak için de bazı isimler ayrılıyor. Onlardan biri de e. 'in yeni takımlarından 'ye talip olurken Er'ta oyuncunun ayrılığına onay verdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Fenerbahçe'nin yıldızına Süper Lig'den talip var

    Süper Lig kulüplerinden Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe'nin Senegalli forveti Papiss Cisse için Sarı-Lacivertli kulübe teklif yaptığı öğrenildi.

    EROL BULUT "EVET" DEDİ
    Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un da takımdan ayrılmasına sıcak baktığı 35 yaşındaki forvet için yönetimin, Karagümrük'e "Evet" yanıtı verdiği ortaya çıktı.

    CISSE DE SICAK BAKIYOR
    Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye gelen ancak geride kalan süreçte Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen ve son haftalarda şans bulmakta zorlanan Cisse'nin de Karagümrük'e gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

        16 MAÇTA 3 GOL ATIP
        Sezon başında Sarı-Lacivertli kulübe bonservis bedeli olmadan transfer olan 35 yaşındaki Papiss Cisse, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 16 maçta 3 gol atıp, 1 de asist yaptı.

        ALANYASPOR'DA FORMA GİYDİ
        Toplamda 4 gole katkı sağlayarak beklentilerin uzağında kaldı. Daha önce Süper Lig'de Alanyaspor'da top koşturan Papiss Cisse, Premier Lig'de Newcastle United forması ile adından söz ettirmeyi başarmıştı.
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