Galatasaray'ın İstanbul'a gelmesini beklediği Henry Onyekuru uçağa bindi. 3. kez Galatasaray'a imza atmaya hazırlanan Henry Onyekuru'nun Cimbom'dan kazanacağı ücret belli oldu.
KAP'A BİLDİRDİ
Galatasaray, Henry Onyekuru'nun transferi için Monaco ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
600 BİN EURO GARANTİ ÜCRET
Sarı-Kırmızılılar'ın Monaco'dan satın alma opsiyonuyla yarım sezonluğuna kiralanması konusunda anlaşma sağladığı Onyekuru'nun sezonun kalan kısmı için Sarı-Kırmızılı kulüpten 600 bin Euro garanti ücret alacağı öğrenildi.
BONUSLAR DAHİL DEĞİL
Bu rakama ise başarı bonuslarının dahil olmadığı belirtildi.