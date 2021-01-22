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    • 23.01.2021 05:03
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    İstanbul'a geldi! 'dan ne kadar kazanacak? İşte alacağı ücret...

    'ın yarım sezonluğuna ’dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı , sezon sonuna kadar 600 bin Euro kazanacak. Öte yandan daha önce 2 dönem Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki genç futbolcu, Fransa'nın Paris şehrinden 04.00 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Onyekuru ne kadar kazanacak?

    Galatasaray'ın İstanbul'a gelmesini beklediği Henry Onyekuru uçağa bindi. 3. kez Galatasaray'a imza atmaya hazırlanan Henry Onyekuru'nun Cimbom'dan kazanacağı ücret belli oldu.

    KAP'A BİLDİRDİ
    Galatasaray, Henry Onyekuru'nun transferi için Monaco ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

    600 BİN EURO GARANTİ ÜCRET
    Sarı-Kırmızılılar'ın Monaco'dan satın alma opsiyonuyla yarım sezonluğuna kiralanması konusunda anlaşma sağladığı Onyekuru'nun sezonun kalan kısmı için Sarı-Kırmızılı kulüpten 600 bin Euro garanti ücret alacağı öğrenildi.

    BONUSLAR DAHİL DEĞİL
    Bu rakama ise başarı bonuslarının dahil olmadığı belirtildi.


        SEZON SONU KADROYA KATMAK İSTERSE 6 MİLYON EURO
        Onyekuru için Monaco'nun sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu şartını kabul etmeyen Galatasaray, sezon sonunda Nijeryalı kanat oyuncusunu bonservisiyle kadrosuna katmak isterse Fransız ekibine 6 milyon Euro ödeme yapacak. Onyekuru için opsiyonun kullanılması durumunda yıldız oyuncu senelik 1.2 milyon Euro ücret alacak.

        TARAFTARIN GÖNLÜNDE TAHT KURDU
        Daha önce 2 kez kiralık olarak Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru, ortaya koyduğu başarılı performansla taraftarların gönlünde taht kurmuştu.



        HENRY ONYEKURU İSTANBUL'A GELDİ!
        Galatasaray'ın akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Henry Onyekuru, İstanbul'a geldi.
        Daha önce 2 dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki genç futbolcu, Fransa'nın Paris şehrinden 04.00 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

        Onyekuru'nun sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılılara imza atması bekleniyor.

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