

SEZON SONU KADROYA KATMAK İSTERSE 6 MİLYON EURO

Onyekuru için Monaco'nun sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu şartını kabul etmeyen Galatasaray, sezon sonunda Nijeryalı kanat oyuncusunu bonservisiyle kadrosuna katmak isterse Fransız ekibine 6 milyon Euro ödeme yapacak. Onyekuru için opsiyonun kullanılması durumunda yıldız oyuncu senelik 1.2 milyon Euro ücret alacak.