Galatasaray'ın İstanbul'a gelmesini beklediği Henry Onyekuru uçağa bindi. 3. kez Galatasaray'a imza atmaya hazırlanan Henry Onyekuru'nun Cimbom'dan kazanacağı ücret belli oldu.
İŞTE GELİŞ SAATİ
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Henry Onyekuru 18.40 Paris uçağıyla gelecek. Yıldız topçunun İstanbul'a varış saati 00.10 tahmin ediliyor.
UÇAĞI KAÇIRDI
Henry Onyekuru'nun uçağı kaçırması sosyal medyada farklı yorumlara sebep olmuştu.
600 BİN EURO GARANTİ ÜCRET
Sarı-Kırmızılılar'ın Monaco'dan satın alma opsiyonuyla yarım sezonluğuna kiralanması konusunda anlaşma sağladığı Onyekuru'nun sezonun kalan kısmı için Sarı-Kırmızılı kulüpten 600 bin Euro garanti ücret alacağı öğrenildi.
BONUSLAR DAHİL DEĞİL
Bu rakama ise başarı bonuslarının dahil olmadığı belirtildi.