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    • Spor
    • 22.01.2021 Gazete
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    Göztepe’de ayrılık var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ekibi Göztepe’de Guilherme Costa Marques takımdan ayrıldı. Guilherme’nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Brezilyalı futbolcu, ’e transfer olacağı için bir süredir forma giymiyordu. İşte yurttan ve dünyadan spor gündemi.

    Göztepe’de ayrılık var

    Süper Lig ekibi Göztepe'de Guilherme Costa Marques takımdan ayrıldı. Guilherme'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Brezilyalı futbolcu, Çin'e transfer olacağı için bir süredir forma giymiyordu.

    AGÜERO DA POZİTİF!
    İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyen Arjantinli golcü futbolcu Sergio Agüero'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı. Agüero bu sezon 9 maça çıktı ve 2 gol attı.

    HALİL VE ONYEKURU ASLAN OLDU
    Cimbom     bombaları arka arkaya patlatıyor... Sarı-Kırmızılılar, İngiltere Championship kulübü Brendford'ta forma giyen Halil Dervişoğlu'nun transferini bitirdi. Genç forvet bugün 17.30'da Amsterdam'dan İstanbul'a gelecek.

        Sağlık kontrolünden geçtikten sonra da resmi imzayı atacak. Halil'in sezon sonuna kadar kiralanacağı ve sözleşmesinde satın alma opsiyonunun bulunmadığı öğrenildi. Cimbom uzun süredir uğraştığı Henry Onyekuru'nun transferinde de mutlu sona ulaştı. Nijeryalı yıldız dünkü uçağı kaçırdığı için bugün İstanbul'a gelecek.

        MBAYE DIAGNE ADA YOLCUSU
        Premİer Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, Diagne transferinde sona yaklaştı. Başlangıçta satın alma opsiyonuyla satın alma şeklinde yürütülen görüşmeler, İrfan Can Kahveci ile anlaşma sağlanmasının ardından direkt satış pazarlıklarına döndü. Sarı- Kırmızılı yönetim 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Diagne'yi her an elinden çıkartabilir. Öte yandan derbide kırmızı kart gören Diagne'ye 2 maç men cezası verildiği açıklandı.

        FALCAO G.SARAY'DA KALACAK
        Falcao'nun eşi Lorelei Taron, ayrılık iddialarına yanıt verdi. Taron, "Türkiye harika bir ülke. Radamel G.Saray'da kalacak" dedi.

            ERZURUM VE ALANYA'DAN KARDEŞ PAYI
            Süper Lig'in 20. haftasında Erzurumspor, evinde konuk ettiği Alanya ile 1-1 berabere kaldı. 31'de Emrah'ın golüyle öne geçen Erzurum'a, Alanya 58'de Bakasetas ile cevap verdi. Alanya'da Tzavellas 90. dakikada kırmızı kart gördü.

            A.GÜCÜ'NDEN PAŞA'YA TOKAT
            Süper Lig'de alt sıralarda bulunan Ankaragücü evinde Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek çok kritik bir galibiyete imza attı. Başkent ekibine galibiyeti getiren golü Hadergjonaj kendi kalesine attı.

            TRONDSEN DÖNÜYOR!
            Sezon başı büyük umutlarla transfer edilen ancak 9 Eylül'de sakatlanan Anders Trondsen'in sağ diz ön çapraz bağları kopmuştu. Ardından geçen süre içerisinde ameliyat olan ve ülkesinde tedavisine devam edilen Trondsen'den nihayet müjdeli haber verdi. Norveçli oyuncu Şubat ayı içerisinde Trabzon'a gelecek. Sezon başı askıya alınan lisansı yeniden çıkartılabilir.

                ÖMÜR'E BAŞARILI OPERASYON
                Trabzonspor, İH Konyaspor karşılaşmasında sağ ayak bileği kırılan Abdülkadir Ömür'ün ameliyat edildiğini açıkladı. Bordo- Mavili yıldız futbolcunun operasyonunun başarılı geçtiği açıklandı. Bordo- Mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür'ün yanından bir an olsun ayrılmadı.

                AHMET KUTUCU'NUN ADRESİ HERACLES
                Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Schalke'nin yıldız golcüsü Ahmet Kutucu İspanya'ya transfer oldu. Genç golcü kariyerini Heracles'te kiralık olarak sürdürecek. Ahmed Kutucu, genç yaşına rağmen Bundesliga'da 42 maçta forma giydi.
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                Haberler Spor Göztepe’de ayrılık var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)