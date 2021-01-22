Göztepe’de ayrılık var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig ekibi Göztepe'de Guilherme Costa Marques takımdan ayrıldı. Guilherme'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Brezilyalı futbolcu, Çin'e transfer olacağı için bir süredir forma giymiyordu.
AGÜERO DA POZİTİF!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyen Arjantinli golcü futbolcu Sergio Agüero'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı. Agüero bu sezon 9 maça çıktı ve 2 gol attı.
HALİL VE ONYEKURU ASLAN OLDU
Cimbom bombaları arka arkaya patlatıyor... Sarı-Kırmızılılar, İngiltere Championship kulübü Brendford'ta forma giyen Halil Dervişoğlu'nun transferini bitirdi. Genç forvet bugün 17.30'da Amsterdam'dan İstanbul'a gelecek.