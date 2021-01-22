Göztepe’de ayrılık var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Sağlık kontrolünden geçtikten sonra da resmi imzayı atacak. Halil'in sezon sonuna kadar kiralanacağı ve sözleşmesinde satın alma opsiyonunun bulunmadığı öğrenildi. Cimbom uzun süredir uğraştığı Henry Onyekuru'nun transferinde de mutlu sona ulaştı. Nijeryalı yıldız dünkü uçağı kaçırdığı için bugün İstanbul'a gelecek.