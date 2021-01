Göztepe’de ayrılık var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

MBAYE DIAGNE ADA YOLCUSU

Premİer Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, Diagne transferinde sona yaklaştı. Başlangıçta satın alma opsiyonuyla satın alma şeklinde yürütülen görüşmeler, İrfan Can Kahveci ile anlaşma sağlanmasının ardından direkt satış pazarlıklarına döndü. Sarı- Kırmızılı yönetim 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Diagne'yi her an elinden çıkartabilir. Öte yandan derbide kırmızı kart gören Diagne'ye 2 maç men cezası verildiği açıklandı.