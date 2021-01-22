Mesut Özil transferiyle gündemi sallayan Fenerbahçe transfere doymadı.
HEDEF BERNARD
Fenerbahçe, Everton'ın kanat oyuncusu Bernard için İngiliz kulübüyle temasa geçti. Bunun üzerine QPR, Sarı-Lacivertliler'e haber gönderdi ve Samuel Osayi'nin hemen transferi konusunda yeniden görüşme teklif etti.
KANATLAR BERNARD VE OSAYİ
Fener, İngiliz yıldızı şimdi kadroya katsa da Bernard'dan vazgeçmeyecek. Brezilyalı yıldızın transferi yeni sezona bırakılacak. Hedefe ulaşılırsa kanatlar Bernard ve Osayi olacak.
Sezon başında yaptığı bazı transferlerden istediği katkıyı tam olarak alamayan Fenerbahçe devre arasında kanatlarının güçlendirme kararı aldı. Yönetim, gözünü Premier Lig'e çevirdi ve Cenk Tosun'un takım arkadaşı olan Brezilyalı oyuncu Bernard için Everton kulübü ile olan temaslarını sıklaştırdı.