BAĞIŞTAN BENİM HABERİM YOK!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor maçı sonrası, yönetimin başlattığı "Aslan gibi sponsor" bağış kampanyası ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Başarılı hoca konuyla ilgili, "Bağış ile ilgili haberim yok. Bunu ilk defa duyuyorum" dedi. Terim karşılaşma için ise, "Kazanmak güzeldi. Muslera'nın dönüşü ve Sekidika'nın gol atması da sevindirici" diye konuştu.