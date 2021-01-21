Transfer için taraftarların kulübe destek olma talepleri üzerine G.Saray yönetimi flaş bir hamle yaptı. Cimbom, transfer için "Aslan gibi sponsor" adıyla kulübe bağış kampanyası başlattı. İlk bağışlar ise 500'er bin TL ile G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'tan geldi.
HER AN TRANSFER İLAN EDEBİLİRİZ
Takviye için çalışmalarının sürdüğünü söyleyen G.Saray Başkanı Cengiz ise konuyla ilgili, "Bugün de temaslarımız oldu. Bizim verme gücümüzle karşı tarafın isteği arasında epey bir fark var. Görüşmelerimiz sürüyor. Her an transfer ilan edebiliriz" dedi.
CİDDİ BİR BAĞIŞ BEKLENİYOR
Transfer için taraftarın desteğini bekleyen yönetim ise kampanyadan ciddi gelir bekliyor. Taraftarın desteği ile elde edilecek bağışlarla devre arasında yapılması planlanan transferlere kaynak oluşturulması hedefleniyor. Taraftarlar kampanya için sosyal medyada organize oluyor.
BAĞIŞTAN BENİM HABERİM YOK!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor maçı sonrası, yönetimin başlattığı "Aslan gibi sponsor" bağış kampanyası ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Başarılı hoca konuyla ilgili, "Bağış ile ilgili haberim yok. Bunu ilk defa duyuyorum" dedi. Terim karşılaşma için ise, "Kazanmak güzeldi. Muslera'nın dönüşü ve Sekidika'nın gol atması da sevindirici" diye konuştu.