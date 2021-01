HER AN TRANSFER İLAN EDEBİLİRİZ

Takviye için çalışmalarının sürdüğünü söyleyen G.Saray Başkanı Cengiz ise konuyla ilgili, "Bugün de temaslarımız oldu. Bizim verme gücümüzle karşı tarafın isteği arasında epey bir fark var. Görüşmelerimiz sürüyor. Her an transfer ilan edebiliriz" dedi.