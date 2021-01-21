Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelen BB Erzurumspor ile Aytemiz Alanyaspor, mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Süper Lig'in 20. haftasında BB Erzurumspor ile Aytemiz Alanyaspor, Kazım Karabekir Stadı'nda kozlarını paylaştı. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.



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BB Erzurumspor'un golü 31. dakikada Emrah Başsan'dan gelirken, Alanyaspor'un golünü 58. dakikada Anastasios Bakasetas kaydetti.

BB Erzurumspor bu sonuçla puanını 17'ye çıkararak 19. sırada yer aldı.

Puanını 31'e yükselten Aytemiz Alanyaspor ise 5. sırada kendine yer buldu.

Süper Lig'in 21. haftasında BB Erzurumspor haftayı bay geçecek. Aytemiz Alanyaspor ise 25 Ocak Pazartesi günü saat 19.00'da Ankaragücü'nü konuk edecek.





MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI (ÖZET)

4'üncü dakikada Alanyaspor defansının hatasında topu kazanan Aatif Chahechoue ceza alanı dışından sert vurdu. Marafona iki hamlede topun hakimi oldu.



13'üncü dakikada Salih Uçar'ın sağ kanattan yaptığı ortaya son anda kafasını uzatan Teikeu, topu kornere gönderdi.



24'üncü dakikada gelişen konuk ekip atağında Aatif Chahechoue, topu ceza alanına gönderdi. Ricardo Gomes'ten önce Marafona topun sahibi oldu.



31'inci dakikada Cenk Ahmet'in sağ kanattan yaptığı ortasında topu düzelterek vuran Emrah, takımını öne geçirdi. 1-0



32'nci dakikada itirazları sebebiyle konuk ekip teknik direktörü Çağdaş Atan sarı kart gördü.



44'üncü dakikada Salih Uçan sol kanattan sürdüğü topa sert vurdu. Top kaleci Szumski'de kaldı.



Hakem Turgut Doman'ın 2 dakika uzattığı ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.





İKİNCİ YARI

51'inci dakikada Bakesetas'ın kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştırdığı topla buluşan Davidson sert vurdu. Top kalecide kaldı.



58'inci dakikada Aatif Chahechoue'dan kaptığı topla ilerleyen Bakasetas yay üzerinden sert vurdu, top ağlara gitti. 1-1.



63'üncü dakikada Davidson'un sol kanattan çizgiye indikten sonra ceza alanına ortaladı. Kaleci Szumski'nin boşa çıktığı topu defans uzaklaştırdı.



73'üncü dakikada Aatif Chahechoue, Omolo ile verkaç yaptıktan sonra sert vurduğu top az farkla auta gitti.



75'inci dakikada Alanyaspor atağında Davidson'un kale önüne çıkardığı topu Erzurumspor defansı son anda kornere gönderdi.



90 +1'inci dakikada saha içinde yaşanan faul tartışması sonrası hakem ev sahibi ekipten Oltan ile konuk ekipten Tzavellas'a sarı kart gösterdi. Hakem Turgut Doman, VAR odasının ikazıyla görüntüleri izledikten sonra Tzavellas'ın sarı kartını iptal ederek kırmızı kart göstererek oyundan attı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 eşitlikle sona erdi.