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    • 21.01.2021 15:01
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    • 21.01.2021 15:01
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    SON DAKİKA: FIFA ve 6 konfederasyondan tarihi karar: "" projesi reddedildi

    Son dakika haberi! FIFA ve altı kıta konfederasyonu "" projesine karşı olduklarını açıkladı. Ortak bildiride, söz konusu organizasyona katılacak kulüp ve futbolcuların tüm organizasyonlardan men edileceği belirtildi.

    DHA
    FIFA'dan tarihi karar: Reddedildi

    FIFA ve altı konfederasyon, ortak bildiriyle "Avrupa Süper Ligi" projesine karşı olduklarını duyurdu. Bildiride şu ifadelere yer verildi:

    "FIFA ve altı konfederasyon (, , , , ve ) olarak; bazı Avrupa kulüplerinin kapalı bir Avrupa 'Süper Ligi' oluşturacağı yönündeki spekülasyonlarla ilgili bir kez daha güçlü bir şekilde vurgulamak isteriz ki 'böyle bir turnuva' FIFA veya ilgili konfederasyon tarafından tanınmayacaktır.


    İZİN VERİLMEZ
    Bu tür bir turnuvaya dahil olan herhangi bir kulüp veya oyuncunun, FIFA veya ilgili konfederasyonu tarafından düzenlenen herhangi bir müsabakaya katılmasına izin verilmez.

    FIFA ve konfederasyonların tüzüğüne göre, tüm turnuvalar ilgili kurum tarafından kendi düzeyinde, FIFA tarafından küresel düzeyde ve kıta düzeyinde konfederasyonlar tarafından düzenlenmeli veya tanınmalıdır.


    KATILIM HER ZAMAN SAHADA KAZANILMALIDIR
    Bu bağlamda, konfederasyonlar, 'nı mevcut ve yeni formatında dünya çapındaki tek kulüp turnuvası olarak kabul ederken, FIFA, konfederasyonlar tarafından düzenlenen kulüp turnuvalarını kıtasal kulüp müsabakaları olarak kabul eder.

    Küresel ve kıtasal yarışmalara katılım her zaman sahada kazanılmalıdır."

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