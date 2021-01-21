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    • 21.01.2021 21:13
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    • 21.01.2021 21:13
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    MKE : 1 - Kasımpaşa | Maç özeti

    'in 20. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Başkent ekibi rakibini Florent Hadergjonaj'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 galip tamamladı.

    AA
    Ankaragücü çıkış yakaladı

    Süper Lig'in 20. haftasında Ankaragücü evinde Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek 3 hafta sonra 3 puanla tanıştı.

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    3. dakikada sol kanattan gelen MKE Ankaragüçlü Paintsil'e yapılan faul sonucunda Endri Çekiçi ceza sahası sol üst köşeden serbest vuruş kullandı. Kaleci Ramazan Köse çift yumrukla topu zorlukla uzaklaştırarak taca gönderdi.

    12. dakikada Kasımpaşa'nın etkili atağında Hajradinovic'in ceza sahasına girmeden vurduğu düzgün şutu MKE Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay güçlükle kornere çeldi.

    16. dakikada MKE Ankaragücü golü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Lobjanidze'nin kale içine vurduğu sert şutta Kasımpaşa kalecisi tek elle topu uzaklaştırmak isterken takım arkadaşı Hadergjonaj kafayla topu kendi kalesine gönderdi: 1-0

    19. dakikada MKE Ankaragücü'nde Lukasik'in sağ taraftan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta top savunmadan geri döndü. Ceza sahası içinde topla buluşan Erdi Dikmen, topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt olduğu için bu gol geçerlilik kazanmadı.

    29. dakikada Kasımpaşa'nın sağ taraftan geliştirdiği atağında ceza sahasına girmeden Yusuf Erdoğan'ın sağ köşeden sert vuruşunda kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı güçlükle kornere gönderdi.

    Maçın ilk yarısını MKE Ankaragücü 1-0 önde tamamladı.

        Maçın ilk yarısını MKE Ankaragücü 1-0 önde tamamladı

        47.dakikada Ankaragücü adına yeni transfer İbrahim Akdağ, sol çaprazdan kaleye şut çekti kaleci Ramazan Köse topu çıkardı.,

        58.dakikada MKE Ankaragücü takımı Saba Lobjanidze ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Saba Lobjanidze tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor

        72.dakikada Armin Hodzic rakip ceza sahasına girmeden şansını denedi ancak top dışarı çıktı

        Mücadeleyi Ankaragücü 1-0 galip bitirdi.

        Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 18'e yükseltirken, Kasımpaşa 22 puanda kaldı.

        Stat: Eryaman

        Hakemler: Sarper Barış Saka, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih Mazlum

        MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Pinto, Erdi Dikmen, Atakan Çankaya, Sarlija, Lukasik, İbrahim Akdağ, Lobjanidze, Endri Çekiçi, Paintsil, Badji

        Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Brecka, Hadadi, Mehmet Feyzi Yıldırım, Aytaç Kara, Sadiku, Hajradinovic, Hodzic, Yusuf Erdoğan, Thelin

        Gol: Dk. 16 Hadergjonaj (Kendi kalesine) (MKE Ankaragücü)

        Sarı kartlar: Dk. 24 Aytaç Kara, Dk. 32 Hodzic, Dk. 36 Brecka, Dk. 44 Yusuf Erdoğan, (Kasımpaşa) Dk. 45+3 Endri Çekiçi (MKE Ankaragücü)
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