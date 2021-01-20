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    • 20.01.2021 15:55
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    CANLI | Çaykur Rize - FK canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 20. haftasında Sumudica ile anlaşan Çaykur Rize evinde Sumudica'nın eski takımı FK'yı konuk ediyor. Karşılaşma 16.00'da başladı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Çaykur Rizespor - Gaziantep FK

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Çaykur Rize ile FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    ÇAYKUR RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı 20 Ocak Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    ÇAYKUR RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ
    Rizespor:     Zafer, Talbi, Selim Ay, Melnjak, Abdullah, Donsah, Onur Bulut, Doğan Erdoğan, Samudio, Skoda, Fernando
    Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Alin Tosca, Olkowski, Oğuz Ceylan, Kenan Özer, Güray, Kozulj, Maxim, Muhammet Demir, Mirallas

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