Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı 20 Ocak Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Rizespor: Zafer, Talbi, Selim Ay, Melnjak, Abdullah, Donsah, Onur Bulut, Doğan Erdoğan, Samudio, Skoda, Fernando

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Alin Tosca, Olkowski, Oğuz Ceylan, Kenan Özer, Güray, Kozulj, Maxim, Muhammet Demir, Mirallas