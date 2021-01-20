Ligde 2 maç daha var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig'de bugün Galatasaray-Denizli maçının dışında iki karşılaşma daha oynanacak. Saat 16.00'daki maçlarda Hatay, Yeni Malatya'yı, Çaykur Rize ise Gaziantep'i ağırlayacak.
ERİK SABO İMZAYI ATTI
Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, Karagümrük'ten Sabo ile 1.5 yıllık anlaşma imzaladı. Slovak kanat oyuncusu Karadeniz ekibinde 52 numaralı formayı giyecek.
FENER FARKLI KAZANDI
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, USK Prag'ı 99-70 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip böylece, gruptaki 4. maçında 3. galibiyetini elde etti.
VE MUSLERA DÖNÜYOR
Bu akşam Denizlispor'u TT Stadı'nda konuk edecek olan Galatasaray'da Fernando Muslera geri dönüyor. Haziran ayında Rizespor deplasmanında ayağı iki yerden birden kırılan Uruguaylı eldiven 220 günlük aranın ardından bugün 11'de sahaya çıkacak. Beklenenden çok daha erken sahalara dönecek olan Muslera'nın dönüşü, derbide yara alan Galatasaray'a büyük bir moral olacak.
CİMBOM SAHASINDA DENİZLİ ÖNÜNDE
Zirvenin 5 puan gerisine düşen G.Saray bu akşam Denizli ile karşılaşacak. 19.00'daki maçta cezalı Diagne ile sakat Falcao, Emre Taşdemir, Oğulcan ve Şener yok.
FALCAO'YU HAYAL EDİYORUM
Geleceği belirsizliğini koruyan Falcao ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Yıldız futbolcunun ilk kulübü olan Millonarios'un sahibi Gustavo Serpa, "Her gün Falcao'nun Millonarios forması giydiğini hayal ediyorum. Falcao ile görüştüm ve transfer sadece onun istediği şeye bağlı" dedi.
OMAR TABURCU EDİLDİ
Yılbaşı gecesi havai fişek kazası geçiren Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, dün taburcu edildi. Norveçli futbolcunun tedavisine evde devam edilecek.
GALATASARAY İÇİN PROMES İDDİASI
Henry Onyekuru'nun transferindeki pürüzleri aşmayı henüz başaramayan Galatasaray için çok flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın Ajax'tan Quincey Promes'le ilgilendiği belirtildi. Yıldız futbolcunun Hollanda'da aldığı 3 aylık hapis cezası nedeniyle Ajax'tan ayrılmak istediği ifade ediliyor.
BAŞAKŞEHİR'E BİR DARBE DAHA
Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir bir darbe de Kayserispor deplasmanında yedi. Zirvenin çok uzağında kalan Turuncu-Lacivertliler kümede kalma mücadelesi veren rakibine deplasmanda 2-0 yenildi. Maçın 42. dakikasında sahne alan Alibec takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Başakşehir ikinci devre rakip kalede büyük bir baskı kursa da 77. dakikada yine Alibec'in golüne engel olamadı ve maçı 2-0 kaybetti.
GÖZTEPE'DEN 4 GOLLÜ ŞOV
Üst sıralara tırmanmak isteyen Göztepe, Gençlerbirliği'ni 4-0 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı. 3 puanı getiren golleri Zulj, Ndiaye ve Halil (2) attı. Öte yandan Göztepe'de teknik direktörlüğü getirilen Ünal Karaman maçı tribünden takip etti.
OZAN'A 3 ÜLKEDEN TALİP VAR
Ozan Tufan'ın performansı arttıkça kendisiyle ilgilenen kulüplerin de sayısı artıyor. İngiliz ekipleri Crystal Palace ve West Bromwich'in ardından 2 Rus ve 2 İtalyan kulübünün de Ozan Tufan için teklif yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Bu arada Crystal Palace'ın Ozan Tufan için Sarı-Laciverti kulübe 8 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği yönetimin ise bunu hiç düşünmeden geri çevirdiği de gelen haberler arasında. İngiliz ekibinin teklifini ciddi anlamda arttırması geriyor. Zira Fenerbahçe, Ozan Tufan için kapıyı 12 milyon Euro'dan açıyor. Rakamın daha da artması ihtimal dahilinde.
FENERBAHÇE REVİRE DÖNDÜ
Ligde 5'te 5 yapan Fenerbahçe'de Sivas deplasmanı öncesi sıkıntı var! Sakatlar listesine Ferdi, Serdar ve Valencia da eklendi. Ozan Tufan sarı kart cezalısı. Mert Hakan'ın kupadaki kırmızı kart cezası 1 maç olarak tescil edilmesi tek teselli oldu. Aksi halde o da Sivas'ta olmayacktı. . Orta sahada Gustavo ile Mert Hakan forma giyecek. Sosa ve Tolga yetişse bile ciddi idman eksiği bulunuyor. Valencia'nın yetişmemesi durumunda Caner Erkin sol açık oynayacak.
STEPNEDE NIASSE VAR
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği forvet transferi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-Beyazlı kurmaylar Kasımpaşalı Fade Koita için görüşmelerini kararlılıkla sürdürürken Senegalli forvet Omar Niasse ile de olumsuz bir duruma karşı temas halinde. Son olarak Everton'da forma giyen Niasse bu sezon hiçbir takımla sözleşme imzalamadı. 30 yaşındaki golcü oyuncu ülkemizde de bir dönem Akhisar'da oynamıştı. Çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Niasse, Lomomotif Moskova'dan Everton takımına 2016'da 17.9 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
ATTİLA SZALAİ SİFTAH YAPTI
Fenerbahçe, Sivas maçının hazırlıklarına başladı. 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Macar stoper Attila Szalai, yeni takımı ile ilk idmanına çıktı. Ankaragücü maçında 11'de baxlayanlar rejenerasyon ile yetindi. Sosa, Ademi ve Tolga idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.
JOSEF'İN 11 MAÇI KALDI
25 maç oynaması durumunda sözleşmesi otomatik olarak uzayacak olan Josef toplam 14 maçta forma giydi. Brezilya oyuncunun sözleşme için 11 maçı kaldı.
16'LIK CEMAL AZAD 3 YILLIK İMZALADI
Beşiktaş 16 yaşındaki genç oyuncu Cemal Azad Demir ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Cemal Azad Demir, alt yaş gruplarında toplam 29 gole imza attı.
MİLAN'IN HEDEFİNDE YUSUF YAZICI VAR
Bu sezon Lille forması altında harika bir performans sergileyen Yusuf Yazıcı transferin gözde isimlerinden biri oldu. İtalyan basınına göre Milan, yeni sezonda milli futbolcumuzu kadrosuna katmak istiyor. Milan'ın 45 milyon Euro'yu gözden çıkardığını öne süren gazeteler, "Juventus ve Inter de bu transfer için her an devreye girebilir" yorumunda bulundu.