CENGİZ'İN BAŞLATTIĞI KAMPANYA

Fatih Terim, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in başlattığı bağış kampanyası ile ilgili ise "Haberim yok. Haberim olmayan bir şeye yorum yapmayayım. İlk defa duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu.



"OMAR İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA FUTBOLA DÖNER"

Omar Elabdellaoui'nin bugün takımı antrenmanda ziyaret etmesine değinen Terim, "Arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Norveç Milli Takımı kaptanısınız, burada çok mutlusunuz, çok iyi oynuyorsunuz. Ailenizi mutlu etmek için bir eylemde bulunuyorsunuz ve kaza geçiriyorsunuz. Çok zor. İlk andan itibaren hepimiz yanındaydık. Hepimiz aynı anda yeni yıl eski yıl demeden başına koştuk. Çok zor bir süreci, insanlar ancak sevdikleriyle atlatabilirler. Böyle dayanabilirsiniz. Onun için bizden bir saniye ayrı kalmadı hastanede. Hep unutuyoruz ama sık sık söylemek lazım. Doktorlarımıza, hastanemize çok teşekkür ediyoruz. Onlar da seferber oldular. Her türlü kontrolü veyahut da yapabileceklerinin fazlasını yaptılar. Omar ve ailesi, büyük Galatasaray ailesinin ne olduğunu da gördü. O da ailemizin Muslera gibi bir parçası. Bugün hayatımda gördüğüm en anlamlı sahnelerden bir tanesiydi. Aniden kardeşiyle beraber içeri girdi. Spontane gelişen bir şey. Birden alkış reaksiyonu geldi. Daire daraldı ve kucaklaşmalar başladı. Birkaç kelime söylemek istedi, söyleyemedi, ağlamaya başladı. Hepimiz duygulandık. Antrenmanda birer çay kahve içtik. Yüzündeki yanıklar böyle olmayacak demişlerdi, hakikaten de iyi gidiyor. Allah önce canını bağışladı. İnşallah en kısa zamanda da futbola döner. Hırslı, inançlı bir futbolcumuz. Ne olursa olsun yalnız olmadığını hissettirdikleri için, bütün hissettirenlere teşekkür ediyorum. İnşallah umduğu gibi olur. Futbola döneceğine inanıyorum. Diyelim ki olmadı, Allah ailesine bağışladı diye şükretmek lazım" dedi.