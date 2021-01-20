"ARDA BÜYÜK KAPTAN, BÜYÜK BİR İNSAN"

Arda Turan'ın kaptanlık pazubendini kendisine vermesiyle ilgili olarak da Muslera, "Arda, gerçekten çok büyük bir kaptan ve çok büyük bir insan. Galatasaray'ın idolü, efsanesi, onun bana jest yapması kaptanlık bandını vermesi beni inanılmaz mutlu etti. Devamlı bana ve tüm takıma destek olan bir kaptan, onun gibi önemli bir insanın, kaptanın bana böyle jest yapması beni inanılmaz mutlu etti." dedi.