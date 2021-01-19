Fenerbahçe - Kasımpaşa arasında oynanan ZTK maçında yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gören Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın cezası belli oldu.



İşte PFDK kararları

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 19.01.2021 tarih ve 41 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- İNEGÖLSPOR Kulübü başkanı KANİ ADEMOĞLU'nun, 14.01.2021 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR-İNEGÖLSPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 12.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- SİLİVRİSPOR Kulübünün, 13.01.2021 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-MUĞLASPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİLİVRİSPOR Kulübü sporcusu HAKAN SAYAR'ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MERT HAKAN YANDAŞ'ın, 14.01.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu