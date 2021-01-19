Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 19.01.2021 15:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.01.2021 15:58
    ABONE OL

    CANLI | - canlı anlatım izle

    Süper Lig'de 20. haftanın heyecanı bugün oynanan maçlarla başlıyor. , son şampiyon 'i evinde konuk edecek. Ev sahibi kazanarak düşme potasından uzaklaşmak isterken, Başakşehir ise 3 puanı elde ederek kötü gidişe dur demenin peşinde. Karşılaşmada ilk düdük saat 16.00'da çaldı. Maçın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

    CANLI | Kayserispor - Başakşehir

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayseri - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Kayserispor - Başakşehir maçı 19 Ocak Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

    KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ
    Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Sapunaru, Attamah, Aziz, Kvrzic, Avramovski, Campanharo, Lennon, Henrique, Alibec
    Başakşehir: Mert Günok, Duarte, Hasan Ali, Rafael, Ponck, Aleksic, İrfan Can, Guiliano, Mahmut, Deniz, Demba Ba

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor CANLI | Kayserispor - Başakşehir canlı anlatım izle