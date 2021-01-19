Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Kayserispor ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Başakşehir maçı 19 Ocak Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Sapunaru, Attamah, Aziz, Kvrzic, Avramovski, Campanharo, Lennon, Henrique, Alibec

Başakşehir: Mert Günok, Duarte, Hasan Ali, Rafael, Ponck, Aleksic, İrfan Can, Guiliano, Mahmut, Deniz, Demba Ba