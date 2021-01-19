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    • 19.01.2021 19:20
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    ekibi 'da koronavirüs salgını şoku: 'ne çağrı yaptılar

    'in takımında 17 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduğu bildirildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından kulüp yetkilileri 'ne çağrı yaparak, salgından etkilenen futbolcuların genel sağlık ve fiziksel bütünlüğünü savunmak için takımın müsabakalara çıkıp çıkmayacağına karar verilmesini talep etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Benfica'da koronavirüs şoku! Acil çağrı yaptılar...

    Benfica Kulübünün yazılı açıklamasında, 16 Ocak Cumartesi günü yapılan Kovid-19 testlerinin neticesinde futbolculardan ve teknik kadrodan toplam 17 kişinin pozitif olduğu kaydedildi.



    BENFICA ÇAĞRI YAPTI: MÜDAHALE EDİN
    Takımın mevcut durumda maçlara çıkıp çıkmamasına karar vermesi için Sağlık Genel Müdürlüğü'ne çağrı yapan Benfica, "Bu veriler göz önüne alındığında, salgından etkilenen futbolcuların genel sağlık ve fiziksel bütünlüğünü savunmak için Benfica Kulübü olarak Sağlık Genel Müdürlüğü'nden müdahale etmesini ve takımın önümüzdeki 14 gün içinde müsabakalara çıkıp çıkmayacağına karar vermesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.



    BRAGA İLE KARŞILAŞACAK
    Portekiz liginde geride kalan 14 haftada 32 puanla 3. sırada yer alan Benfica'nın yarın Lig Kupası yarı finalinde Braga ile maçı bulunuyor.



    Kovid-19'da son bir haftadır yeni vaka ve can kayıplarında art arda en yüksek sayıların açıklandığı Portekiz'de hükümet, salgına karşı yeni önlemler açıklamıştı.



    PREMİER LİG'DE 16 VAKA TESPİT EDİLDİ
    Öte yandan İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 16 kişinin sonucu pozitif çıktı.

    Premier Lig'in internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 11-17 Ocak tarihlerinde uygulanan 3 bin 115 test sonucunda 16 pozitif vaka tespit edildi.

    Protokoller gereği Kovid-19'a yakalanan kişilerin isimleri açıklanmazken, testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor.

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