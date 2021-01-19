Dünya F.Bahçe ve Mesut Özil'i konuşuyor. Dünya medyası yıldız oyuncunun transferine geniş yer ayırdı. Alman Gazetesi Bild, "Mesut yeni kulübü Fenerbahçe'nin atkısını taktı. Fenerbahçe'nin hedefi, 2014'ten beri yaşamadığı şampiyonuğa Mesut'la ulaşmak" yorumunu yaptı.
ASİST KRALI İSTANBUL'A İNDİ
The Sun, "Arsenal'in asist kralı Fenerbahçe için İstanbul'a indi" ifadelerini kullandı. İşte yorumlardan bazıları: BBC Sport: "Mesut, takım arkadaşlarıyla vedalaşarak İstanbul'a gitti"
TÜRKİYE'DE ÇOK SEVİLİYOR
AS Gazetesi, "Real Madrid'in eski yıldızlarından Mesut Özil Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Fenerbahçe'de forma giyecek. Yıldız oyuncu Türkiye'de çok seviliyor"
REKORLARIN ADAMI MESUT
Özil'i İstanbul'a taşıyan uçak yolculuk boyunca 312 bin taraftar tarafından takip edildi ve bu uygulama için rekor notu düşüldü. Türk spor tarihinin en çok etkileşim alan paylaşımı da Mesut'a ait.
HAFTA SONUNA KADAR KARANTİNADA
İngiltere'den Türkiye'ye gelen Mesut Özil kurallar gereği hafta sonuna kadar karantinada kalacak. İngiltere'de 4 gün karantinada kalan yıldız oyuncu 6 günü de İstanbul'da geçirecek.
ÇAVUŞOĞLU'NDAN MÜTHIŞ GOL!
Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas'a Mesut Özil golü attı... Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmesini eleştiren isimlerden olan Maas'a, "Umarım Mesut Özil'in Cumhurbaşkanımızla görüşmesine de itiraz etmezsiniz Heiko... Problem çıkartmazsınız" dedi.
SOSYAL MEDYA YIKILIYOR!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sosyal medyada kendisi için yapılan bir Fenerbahçe görselini hesaplarından paylaştı. Mesut Özil kendisi için yaptığı görseli 'Geçmiş ve gelecek' ifadesiyle sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yıldız oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni aldı.
ONLAR ELİN OĞLU MESUT EVİN OĞLU
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankaragücü galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye imza atması beklenen Mesut Özil ile ilgili soruyu yanıtlayan Başkan Koç, "Mesut'un diğer isimlerden bir farkı var. Onlar elin oğlu, Mesut evin oğlu. Taraftar formalarla, sms'lerle kulübe katkıya devam etmeli" ifadesini kullandı. Vedat Muric'in Fenerbahçe'ye döneceği şeklindeki iddiaları da yanıtlayan Koç, "Vedat Muriç ile ilgili bana teknik ekipten gelen bir şey yok. Vedat'ın morali bozuk olabilir ama sabırlı olması lazım. Türkiye'ye dönmesi söz konusu olursa tabii ki ilgileniriz. Ama ben onun orda başarılı olmasını istiyorum" dedi.