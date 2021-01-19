ONLAR ELİN OĞLU MESUT EVİN OĞLU



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankaragücü galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye imza atması beklenen Mesut Özil ile ilgili soruyu yanıtlayan Başkan Koç, "Mesut'un diğer isimlerden bir farkı var. Onlar elin oğlu, Mesut evin oğlu. Taraftar formalarla, sms'lerle kulübe katkıya devam etmeli" ifadesini kullandı. Vedat Muric'in Fenerbahçe'ye döneceği şeklindeki iddiaları da yanıtlayan Koç, "Vedat Muriç ile ilgili bana teknik ekipten gelen bir şey yok. Vedat'ın morali bozuk olabilir ama sabırlı olması lazım. Türkiye'ye dönmesi söz konusu olursa tabii ki ilgileniriz. Ama ben onun orda başarılı olmasını istiyorum" dedi.