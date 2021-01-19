Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe ile Gençlerbirliği, Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, rakibini 25. dakikada Peter Zulj, 45. dakikada Cherif Ndiaye ve 45+2 ile 71. dakikalarda Halil Akbunar'ın attığı gollerle 4-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.