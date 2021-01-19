Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe ile Gençlerbirliği, Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, rakibini 25. dakikada Peter Zulj, 45. dakikada Cherif Ndiaye ve 45+2 ile 71. dakikalarda Halil Akbunar'ın attığı gollerle 4-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.
Göztepe bu sonuçla puanını 25'e yükselterek 9. sırada yer aldı. Bu sezonki 10. yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 19 puanla 18. sırada kaldı.
GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ 11'LERİ
Göztepe: İrfan, Mihojevic, Titi, Berkan, Murat, Soner, Zulj, Nwobodo, Halil, Ndiaye, Tripic
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim, Diego, Toure, Polomat, Soner, Piris, Murat Yıldırım, İlker Karakaş, Gökhan Yıldırım