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    • 19.01.2021 18:06
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    4-0 | Maç özeti

    Süper Lig'in 20. haftasında İzmir temsilcisi , sahasında Ankara ekibi 'ni Halil (2), Zulj ve Ndiaye'nin golleriyle 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Maçın detayları haberimizde...

    Göztepe Gençlerbirliği'ni dörtledi

    Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe ile Gençlerbirliği, Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, rakibini 25. dakikada Peter Zulj, 45. dakikada Cherif Ndiaye ve 45+2 ile 71. dakikalarda Halil Akbunar'ın attığı gollerle 4-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

    Göztepe bu sonuçla puanını 25'e yükselterek 9. sırada yer aldı. Bu sezonki 10. yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 19 puanla 18. sırada kaldı.

    GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ 11'LERİ

    Göztepe: İrfan, Mihojevic, Titi, Berkan, Murat, Soner, Zulj, Nwobodo, Halil, Ndiaye, Tripic
    Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim, Diego, Toure, Polomat, Soner, Piris, Murat Yıldırım, İlker Karakaş, Gökhan Yıldırım
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