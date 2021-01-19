Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 19.01.2021 16:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.01.2021 16:04
    ABONE OL

    CANLI | - canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 20. haftasında İzmir temsilcisi , Ankara ekibi 'ni ağırlıyor. Karşılaşmada hakem Burak Şeker saat 16.00'da ilk düdüğü çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Göztepe - Gençlerbirliği

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Göztepe - Gençlerbirliği maçı 19 Ocak Salı günü saat 16:00'da beIN ts 2'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

    GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ 11'LERİ
    Göztepe: İrfan, Mihojevic, Titi, Berkan, Murat, Soner, Zulj, Nwobodo, Halil, Ndiaye, Tripic
    Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim, Diego, Toure, Polomat, Soner, Piris, Murat Yıldırım, İlker Karakaş, Gökhan Yıldırım

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor CANLI | Göztepe - Gençlerbirliği canlı anlatım izle