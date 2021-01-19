Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Göztepe ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Gençlerbirliği maçı 19 Ocak Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ 11'LERİ

Göztepe: İrfan, Mihojevic, Titi, Berkan, Murat, Soner, Zulj, Nwobodo, Halil, Ndiaye, Tripic

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim, Diego, Toure, Polomat, Soner, Piris, Murat Yıldırım, İlker Karakaş, Gökhan Yıldırım