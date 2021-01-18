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    • Spor
    • 18.01.2021 Gazete
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    spor Tangocu'yu bitirdi! geliyor...

    1.5 yıllık anlaşma sağlanan 'in birkaç gün içinde ’a gelmesi bekleniyor. yönetimi 10 numara ve forvet arayışlarını da sürdürüyor.

    Enzo Perez geliyor
    Teknik direktör 'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren spor ilk bombayı patlatıyor. Bordo- Mavililer uzun süredir peşinde olduğu 'in transferini bitirdi. 1.5 yıllık anlaşma sağlanan 34 yaşındaki Tangocu'nun kulübü ile tüm pürüzleri çözdüğü ve birkaç gün içinde Trabzon'a geleceği öğrenildi. 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapan Perez'in 1.5 yıllık imza atacağı, bonservis bedelininin olmadığı belirtildi. Tecrübeli yıldız 26 kez 'nın formasını giyerken 1 gol attı. Öte yandan Bordo-Mavili yönetim 10 numara ve forvet arayışlarını da sürdürüyor. Önümüzdeki hafta daha somut adımların atılması bekleniyor.



    İSTİKRAR ABİDESİ
    ve gibi önemli takımların formasını giyen Enzo Perez 34 yaşında olmasına rağmen müthiş hırsı ve istikrarı ile biliniyor.

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