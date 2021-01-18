Fenerbahçe evinde 3 puanı 3 golle aldı! (Fenerbahçe 3-1 Ankaragücü MAÇ ÖZETİ)





OZAN TUFAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - MKE Ankaragücü mücadelesinde sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Maçın 42. dakikasında Ozan, topa hamle yapmak isterken Atakan'a müdahalede bulundu. Pozisyonun devamında hakem Arda Kardeşler, Tufan'ı sarı kart ile cezalandırdı. 25 yaşındaki futbolcu Sivas deplasmanında takımını yalnız bırakacak.



NOVAK 4 MAÇ SONRA SAHADA

Fenerbahçe'de en son 23 Aralık'ta oynanan Medipol Başakşehir mücadelesinde yer alan Novak, sonrasında oynanan 3 lig, 1 de kupa maçında görev alamadı. Çekyalı futbolcu, MKE Ankaragücü maçında Teknik Direktör Erol Bulut tarafından 11'de şans verildi.