Fenerbahçe evinde 3 puanı 3 golle aldı! (Fenerbahçe 3-1 Ankaragücü MAÇ ÖZETİ)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında evinde başkent temsilcisi Ankaragücü'nü Thiam, Samatta ve Valencia'nın attığı gollerle 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
5. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından plase vuruşunda, top kaleci Friedrich'de kaldı.
8. dakikada hücumun sol kanadından Valencia'nın kullandığı köşe vuruşuna ön direkte iyi yükselen Samatta'nın kafa vuruşunda, top kale çizgisinde bekleyen Atila Turan'a çarptı. Atağın devamında Gustavo'nun şutunda yine kaleci Friedrich topu kontrol etti.
25. dakikada sağdan Atila Turan'ın direkt kaleye doğru kullandığı köşe vuruşunda, top kaleci Altay'ın müdahalesinin ardından direkten döndü. Pozisyonun devamında Ozan Tufan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
28. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Valencia'nın sağdan yerden ortasında penaltı noktası civarında Thiam'ın vuruşunda, kaleci Friedrich topu elinden sektirdi. Devamında meşin yuvarlağı önünde bulan Thiam, topu ağlara gönderdi: 1-0.
34. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Savunma arkasına atılan uzun topta Thiam, topu kontrol ettikten sonra ceza sahasında bulunan Samatta'ya aktardı. Samatta'nın, iki oyuncudan sıyrıldıktan sonra kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0.
37. dakikada Cekici'nin uzak mesafeden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
45+3. dakikada Nazım Sangare'nin pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Pelkas'ın sert vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak direk dibinden kornere gitti.
İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İKİNCİ YARI
54. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Samatta, meşin yuvarlağı solda müsait durumda bulunan Valencia'ya bıraktı. Valencia'nın kontrol ettikten sonra uygun durumda yerden vuruşunda, top yandan dışarı gitti.
66. dakikada Nazım Sangare'nin ortasında altıpas önünde iyi pozisyon alan Pelkas'ın vole vuruşunda, top üstten auta çıktı.
67. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Rakibinin hatalı pasıyla rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Valencia'nın uzaktan şutunda, top filelerle buluştu: 3-0.
90+4. dakikada MKE Ankaragücü golü buldu. Ceza sahası dışında topla buluşan Emre Güral'ın sağ ayağıyla vuruşunda, top ağlara gitti: 3-1.
Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Stat: Ülker
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz (Dk. 59 Lemos), Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan Tufan (Dk. 78 İsmail Yüksek), Valencia (Dk. 78 Fatih Yiğit Şanlıtürk), Pelkas, Thiam (Dk. 73 Cisse), Samatta
MKE Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Atakan Çankaya, Sarlija, Atila Turan, Voca (Dk. 58 Borven), Lukasik (Dk. 74 Diousse), Lobjanidze (Dk. 74 Alper Potuk), Paintsil, Cekici (Dk. 84 Şahverdi Çetin), Bolingi (Dk. 58 Emre Güral)
Goller: Dk. 28 Thiam, Dk. 34 Samatta, Dk. 67 Valencia (Fenerbahçe), Dk. 90+4 Emre Güral (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 41 Ozan Tufan, Dk. 45+2 Thiam (Fenerbahçe), Dk. 45+1 Cekici (MKE Ankaragücü)
OZAN TUFAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - MKE Ankaragücü mücadelesinde sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Maçın 42. dakikasında Ozan, topa hamle yapmak isterken Atakan'a müdahalede bulundu. Pozisyonun devamında hakem Arda Kardeşler, Tufan'ı sarı kart ile cezalandırdı. 25 yaşındaki futbolcu Sivas deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
NOVAK 4 MAÇ SONRA SAHADA
Fenerbahçe'de en son 23 Aralık'ta oynanan Medipol Başakşehir mücadelesinde yer alan Novak, sonrasında oynanan 3 lig, 1 de kupa maçında görev alamadı. Çekyalı futbolcu, MKE Ankaragücü maçında Teknik Direktör Erol Bulut tarafından 11'de şans verildi.
ATTİLA SZALAİ KADIKÖY'DE
Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü arasında oynanan mücadeleyi sarı-lacivertlilerin Apollon Limassol'den transfer ettiği Macar savunma oyuncusu Attila Szalai locadan izledi. Müsabakayı dikkatle takip eden Szalai, takımının attığı gollere de alkışlarla tepki verdi.