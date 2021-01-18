



BELKİ DE HAFTAYA LİDERİZ!

Galatasaray kaptanı Arda Turan derbi mağlubiyetinin ardından konuştu. Arda Turan şu ifadeleri kullandı: Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Oyun istediğimiz gibi gidiyordu. Futbol böyle, ufak hatalar büyük acılar çekmenize sebep oluyor. Bugün bu acıyı çekip yarın sabah yeniden odaklanmamız lazım çünkü üç gün sonra başka bir maç var. Kaptan olarak arkadaşlarıma yardım etmek zorundayım. Kaybedilecek bir maç değildi ama dediğim gibi futbol böyle bir şey. Beşiktaş'ı da tebrik etmek lazım. İyi mücadele ettiler. Bugün 5 puan gerideyiz ama 3-4 güde bir maç oynuyoruz. Bundan 20 gün önce liderdik, 7 gün sonra tekrar lider olabiliriz.



SAYILAR EŞİTKEN BİZ DAHA İYİYDİK!

Taylan Antalyalı üzücü bir yenilgi aldıklarını söyledi. Maç 11'e 11'ken iyi mücadele ettiklerini ve istedikleri birçok pozisyonu bulduklarını söyleyen başarılı futbolcu, "Tabii ki 11'e 10 oynamak çok kolay değil böyle büyük maçlarda. Yine iyi bir mücadele gösteriyorduk ama kenar ortada uzaklaştıramadığımız bir gol yedik. Sonra bazı riskler aldık tabii ki. Maalesef buradan mağlup ayrıldı" dedi.