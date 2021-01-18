Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 kaybedilen Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Derbide eksik kalmanın zorluğunu yaşadıklarını belirten Terim, bireysel hatalar nedeniyle 2 gol yediklerini söyledi. Terim transfer ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı.
EKONOMİK ŞARTAR DA ÖNEMLİ
Terim şu ifadeleri kullandı: Biz bu ocak ayında transfer yapar ise yazın ufak dokunuşlarla yeni bir takım haline gelebiliriz. Ancak ekonomik şartlar da önemli. FFP ile ilgili durumun farkındayız.
HER ŞEYİ KAZANMAK İSTERİZ
Transfer istediğimi yönetime söyledim. Olmazsa... Bu dünyanın sonu değil. Elimizdeki arkadaşlarla her şeye talip olan ve kazanmaya çalışan bir ekip olmaya devam edeceğiz. Burası G.Saray.
TRANSFER HER ŞEY DEMEK DEĞİL
Daha önce forvetimiz yokken oynadık, orta sahamız yokken oynadık, defansımız yokken oynadık. Bu deneyimi yaşadık. Çok da başarılı olduk. Transfer olmaz diye vazgeçecek bir kulüp değiliz.
BELKİ DE HAFTAYA LİDERİZ!
Galatasaray kaptanı Arda Turan derbi mağlubiyetinin ardından konuştu. Arda Turan şu ifadeleri kullandı: Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Oyun istediğimiz gibi gidiyordu. Futbol böyle, ufak hatalar büyük acılar çekmenize sebep oluyor. Bugün bu acıyı çekip yarın sabah yeniden odaklanmamız lazım çünkü üç gün sonra başka bir maç var. Kaptan olarak arkadaşlarıma yardım etmek zorundayım. Kaybedilecek bir maç değildi ama dediğim gibi futbol böyle bir şey. Beşiktaş'ı da tebrik etmek lazım. İyi mücadele ettiler. Bugün 5 puan gerideyiz ama 3-4 güde bir maç oynuyoruz. Bundan 20 gün önce liderdik, 7 gün sonra tekrar lider olabiliriz.
SAYILAR EŞİTKEN BİZ DAHA İYİYDİK!
Taylan Antalyalı üzücü bir yenilgi aldıklarını söyledi. Maç 11'e 11'ken iyi mücadele ettiklerini ve istedikleri birçok pozisyonu bulduklarını söyleyen başarılı futbolcu, "Tabii ki 11'e 10 oynamak çok kolay değil böyle büyük maçlarda. Yine iyi bir mücadele gösteriyorduk ama kenar ortada uzaklaştıramadığımız bir gol yedik. Sonra bazı riskler aldık tabii ki. Maalesef buradan mağlup ayrıldı" dedi.
SAKATLANAN ŞENER DEVAM EDEMEDİ
Derbide ilk 11'de şans bulan Şener, ilk yarıda arka adalesinden sakatlandı. Maça devam edemeyeceğini kenar yönetime ileten tecrübeli futbolcu oyundan çıktı. Şener'in yerine Linnes sahaya dahil oldu.
SON ANDA ETEBO OYNADI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ağır sahayı görünce Emre Kılınç'tan vazgeçerek Etebo'yu 11'e koydu. Sistem de 4-2-3-1 oldu.
LUYINDAMA DERBIDE FORMSUZDU
Derbi öncesi oynayayıp oyanamayacağı belli olmayan savunma oyuncusu Luyindama derbide 90 dakika görev yaptı. Eski formundan uzak görünen Luyindama, yenilen 2 golde hatalara imza atan isim oldu.
ASLAN ZİRVENİN 5 PUAN GERİSİNDE
Beşiktaş'a mağlup olan Galatasaray üst üste yaşadığı kayıpların da etkisiyle bir anda zirvenin 5 puan gerisine düştü. Yokları oynadı 2. yarıda atıldı
Derbinin 58. dakikasında kırmızı görerek takımını yalnıç bırakan Galatasaray'ın golcüsü Diagne gecenin en kötü ismiydi. Diagne, ilk yarıda rakip kaleye şut atamadığı gibi isabetli pas da yapamadı.
Galatasaray'ın orta sahadaki kozlarından birisi olan Belhanda derbide etkili olamadı. Ağır zeminde zorlanan Belhanda 2. yarıda oyandan çıktı.
SERİ 6 MAÇA ÇIKTI!
Galatasaray, Beşiktaş deplasmanlarında zorlanıyor. Sarı-Kırmızılı ekip, Vodafone Park'taki son 6 maçta galibiyet yüzü grmedi. Galatasaray bu 6 maçta 5 yenilgi, 1 de beraberlikle sahadah ayrıldı.