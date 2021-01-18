F.Bahçe'de sakatlığı süren Arjantinli Diego Perotti için karar verildi. Arjantinli yıldızın ameliyat edilmesi kararlaştırıldı. Tecrübeli oyuncu ameliyat için bu sabah Finlandiya'ya uçuyor. Perotti'nin sözleşmesinin feshi de gündemde.
ADEMİ İÇİN BASEL İDDİASI
Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen golcü futbolcu Ademi için Basel iddiası ortaya atıldı. İsviçre absını Ademi'yi Basel'in kiralamak istediğini yazdı.
FENER A.GÜCÜ MAÇINA HAZIR
Süper Lig'de bugün Ankaragücü'nü konuk edecek olan Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Jose Sosa, Gökhan Gönül, Tolga Ciğerci ve Kemal Ademi özel programlar dahilinde çalışma gerçekleştirdi.
FENERBAHÇE'DE HEDEF SERİYİ 5'E ÇIKARMAK
Fenerbahçe ligde bugün renkdaşı Ankaragücü'nü ağırlıyor. Erol Bulut'un öğrencileri bugün kazanarak hem ligdeki galibiyet serisini 5'e çıkarmak hem de zirvede hata yapmak istemiyor... Sarı Kanarya, G.antep yenilgisi sonrası oynadığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılmıştı.
ADEMİ İÇİN BASEL İDDİASI
Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen golcü futbolcu Ademi için Basel iddiası ortaya atıldı. İsviçre absını Ademi'yi Basel'in kiralamak istediğini yazdı.
FENER A.GÜCÜ MAÇINA HAZIR
Süper Lig'de bugün Ankaragücü'nü konuk edecek olan Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Jose Sosa, Gökhan Gönül, Tolga Ciğerci ve Kemal Ademi özel programlar dahilinde çalışma gerçekleştirdi.
FENERBAHÇE'DE HEDEF SERİYİ 5'E ÇIKARMAK
Fenerbahçe ligde bugün renkdaşı Ankaragücü'nü ağırlıyor. Erol Bulut'un öğrencileri bugün kazanarak hem ligdeki galibiyet serisini 5'e çıkarmak hem de zirvede hata yapmak istemiyor... Sarı Kanarya, G.antep yenilgisi sonrası oynadığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılmıştı.