Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 18.01.2021 Gazete
    ABONE OL

    li Diego Perotti ameliyat için ’ya gidiyor!

    F.Bahçe'de sakatlığı süren Arjantinli Diego Perotti için karar verildi. Arjantinli yıldızın ameliyat edilmesi kararlaştırıldı. Tecrübeli oyuncu ameliyat için bu sabah 'ya uçuyor. İşte haberin detayları ve sizler için derlediğimiz diğer haberleri...

    Ameliyat için Finlandiya’ya gidiyor!
    F.Bahçe'de sakatlığı süren Arjantinli Diego Perotti için karar verildi. Arjantinli yıldızın ameliyat edilmesi kararlaştırıldı. Tecrübeli oyuncu ameliyat için bu sabah 'ya uçuyor. Perotti'nin sözleşmesinin feshi de gündemde.

    İÇİN BASEL İDDİASI
    Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen golcü futbolcu Ademi için iddiası ortaya atıldı. absını Ademi'yi Basel'in kiralamak istediğini yazdı.

    FENER A.GÜCÜ MAÇINA HAZIR
    Süper Lig'de bugün 'nü konuk edecek olan , dün yaptığı idmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı. , Gökhan Gönül, Tolga Ciğerci ve Kemal Ademi özel programlar dahilinde çalışma gerçekleştirdi.

    FENERBAHÇE'DE HEDEF SERİYİ 5'E ÇIKARMAK
    Fenerbahçe     ligde bugün renkdaşı Ankaragücü'nü ağırlıyor. 'un öğrencileri bugün kazanarak hem ligdeki galibiyet serisini 5'e çıkarmak hem de zirvede hata yapmak istemiyor... Sarı Kanarya, G.antep yenilgisi sonrası oynadığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılmıştı.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Fenerbahçeli Diego Perotti ameliyat için Finlandiya’ya gidiyor!